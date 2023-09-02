Усилят "Абрамсы": США готовы предоставить Украине снаряды с обедненным ураном, — СМИ

Украина имеет шанс получить партию снарядов с повышенной бронебойностью. Снаряды показали свою эффективность во время боевых действий в Персидском заливе — тогда использовали около 1 млн штук.

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ВСУ вскоре получат партию танков Abrams от США — они вот-вот поступят на линию фронта. Правительство президента США Джо Байдена приняло решение добавить к Abrams специальные снаряды с обедненным ураном. Об этом пишет агентство Reuters.

Агентство пообщалось с анонимными источниками в американском правительстве. Эти источники знают детали новой партии военной помощи, о которой объявят на следующей неделе, с 3 по 7 сентября 2023 года.

Собеседник Reuters заверил, что в пакете будет определенное количество снарядов с обедненным ураном. Снаряды предназначены для использования на танках Abrams, которые поступят в Украину "в ближайшие недели". О каком количестве снарядов идет речь, пока не известно. Также отмечается: подобное решение в отношении Украины примут впервые.

Также обнародовали ориентировочный размер нового пакета помощи — от 240 до 375 млн долларов. Точная стоимость не известна, поскольку до сих пор уточняется набор военного снаряжения, которое поступит в Украину.

Снаряды с обедненным ураном: что известно

Отметим, артиллерийские снаряды с обедненным ураном Украина уже получала. Это произошло весной 2023 года: поступили от Великобритании как снаряжение для танков Challenger 2. На тот момент российские пропагандисты заявляли, что подобное оружие аналогично объявлению ядерной войны.

Между тем в правительстве США не было согласия относительно того, отправлять ли подобное снаряжение для ВСУ. При этом одно из возражений — вред для окружающей среды и людей, пишет Reuters.

Отметим, аналогичные возражения звучали тогда, когда решался вопрос о кассетных боеприпасах. Сначала было сопротивление из-за опасности для мирного населения после войны. Украинское правительство пообещало, что будет четко придерживаться требований к использованию этого оружия. В июле кассетные боеприпасы поступили в Украину и были использованы на поле боя.

Снаряды с обедненным ураном особенны тем, что имеют большую бронебойность: мощнее разрушают броню и более горючие. При взрыве в окружающую среду распыляется оксид урана. Именно поэтому звучали предположения, что это представляет опасность для солдат и гражданского населения.

Во время первой войны в Ираке применили 782 414 снарядов, во время второй — около 300 тыс. Исследования показали, что никакого вреда здоровью они не нанесли. Об этом свидетельствуют выводы ученых: изучали состояние здоровья тысячи ветеранов войны в Персидском заливе.

Напоминаем, в крайнем пакете военной помощи от Германии — десять танков Leopard 1, а также радары, которые усилят противовоздушную оборону. Тем временем аналитики подсчитали, сколько же бронемашин Leopard потеряла Украина за два месяца контрнаступления.