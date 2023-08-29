Единицы, а не десятки: аналитики Forbes подсчитали, сколько танков Leopard 2 потеряли ВСУ

Танки немецкого производства спасают жизни украинским бойцам во время контрнаступления на юге, отмечают в издании. В частности, ВСУ хоть и потеряли определенное количество бронемашин, но не потеряли их экипажи.

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Украина получила от партнеров 71 танк Leopard 2, которые вступили в бой 13 недель назад — с июня 2023 года. С июня и по август россиянам удалось уничтожить только пять бронемашин, при этом экипажи должны были спастись. Об этом пишет издание Forbes.

Издание отметило, что кроме пяти полностью уничтоженных бронемашин, еще десять получили повреждения. Однако важно то, что их можно восстановить. В частности, они направляются в ремонтные мастерские в Польше или Германии, восстанавливаются, и снова едут на фронт. И после этого полноценно участвуют в боевых действиях: "Так далее и так далее. Leopard 2 поддается ремонту", — говорится в статье.

ВСУ должны были получить от партнеров суммарно 105 бронемашин Leopard 2 различных моделей, уточняет издание:

Strv 122s — 10 шт;

Leopard 2A6s — 21 шт;

Leopard 2A4s — 74 шт.

На линию фронта прибыла вся обещанная техника, кроме 14 единиц Leopard 2A4s. За 13 недель боев потери по моделям распределены следующим образом:

Leopard 2A6s — 3 шт.

Leopard 2A4s — 2 шт.

Также отмечается, что на 5 танках должно было работать 20 человек экипажа — они почти все спаслись.

Forbes цитирует бойца ВСУ Александра Солонько, который пишет в Twitter под псевдонимом "Запорожская соль". Военный описал, что приходится преодолевать Силам обороны, чтобы продвигаться на южном участке фронта. Он отметил исключительную важность брони: признает, что она теряется, но главное — спасает жизни бойцам.

"Они оправданы тем, что спасают жизни. Разговаривали с военным, который дважды выжил при прямом обстреле в Брэдли. Даже самую безнадежно побитую технику вытаскивают и везут ремонтировать. Железку, пусть даже дорогую, можно поменять, а человеческую жизнь не отремонтируешь", — сказал боец.

Контрнаступление ВСУ на юге: детали

Отметим, что за время контрнаступательных действий на южном отрезке фронта ВСУ удалось продвинуться как минимум на двух направлениях — у Орехова в направлении Токмака и у Большой Новоселки в направлении Бердянска.

Ситуация на линии фронта на юге по состоянию на 29 августа 2023 года Фото: DeepState

Крайние достижения Сил обороны — освобождение села Работино, которое расположено на дороге на Токмак. Аналитики объяснили исключительную важность последних событий: украинские бойцы дошли до линии обороны ВС РФ, которая защищает железнодорожные пути для поставки боеприпасов и техники.

Фортификации ВС РФ возле Токмака в Запорожье — Brady Africk Фото: Brady Africk

Напоминаем, бойцы ВСУ показали кадры использования ударных БПЛА под Купянском на восточном отрезке фронта. В частности, роте "Ахиллес" удалось уничтожить четыре единицы техники ВС РФ в течение одной ночи.

Между тем аналитики The New York Times утверждают, что на юге ВСУ ждут новые испытания: впереди — две линии фортификаций ВС РФ, расположенные по дороге на Токмак.