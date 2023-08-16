Силы обороны освободили Урожайное на Бердянском направлении, — Минобороны

ВСУ после освобождения населенного пункта закрепляются на достигнутых рубежах и продолжают наступательные операции на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях.

Related video

Силы обороны Украины освободили от российских оккупантов поселок Урожайное в Донецкой области. Об этом 16 августа сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

"Урожайное освободили. Наши защитники закрепляются на рубежах. Наступательные действия продолжаются", — сообщила она.

В Генштабе ВСУ сообщили, что украинские войска продолжают атаки на россиян после освобождения Урожайного.

По словам представителя Генерального штаба ВСУ Андрея Ковалева, Силы обороны продолжают наступательные операции на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях.

"Во время ведения наступательных действий подразделения Сил обороны Украины овладели населенным пунктом Урожайное, закрепляются на достигнутых рубежах", — сказал спикер.

Он добавил, что ВСУ работают по позициям врага из артиллерии и проводят контрбатарейные мероприятия.

Урожайное — поселок Великоновоселковской поселковой громады Волновахского района Донецкой области. Российские военные заявляли, что ВС РФ из него отступили, но официального подтверждения от украинского командования до этого не было.

Напомним, что аналитики сообщества Deepstate сообщили, что ВС РФ начали стягивать резервы южнее Урожайного и активно укрепляют там оборону.

Также ранее сообщалось, что ВСУ провели успешные наступательные действия как минимум на трех участках фронта и продвинулись на Луганщине и в Запорожской области.