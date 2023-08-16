Сили оборони звільнили Урожайне на Бердянському напрямку, — Міноборони

ЗСУ після звільнення населеного пункту закріплюються на досягнутих рубежах та продовжують наступальні операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках.

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Сили оборони України звільнили від російських окупантів селище Урожайне у Донецькій області. Про це 16 серпня повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"Урожайне звільнили. Наші оборонці закріплюються на рубежах. Наступальні дії тривають", — повідомила вона.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що українські війська продовжують атаки на росіян після звільнення Урожайного.

Зі слів речника Генерального штабу ЗСУ Андрія Ковальова, Сили оборони продовжують наступальні операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках.

"Під час ведення наступальних дій підрозділи Сил оборони України опанували населений пункт Урожайне, закріплюються на досягнутих рубежах", — сказав речник.

Він додав, що ЗСУ працюють по позиціях ворога з артилерії та проводять контрбатарейні заходи.

Урожайне — селище Великоновосілківської селищної громади Волноваського району Донецької області. Російські військкори заявляли, що ЗС РФ з нього відступили, але офіційного підтвердження від українського командування до цього не було.

Нагадаємо, що аналітики спільноти Deepstate повідомили, що ЗС РФ почали стягувати резерви південніше від Урожайного та активно укріплюють там оборону.

Також раніше повідомлялося, що ЗСУ провели успішні наступальні дії як мінімум на трьох ділянках фронту і просунулися на Луганщині та у Запорізькій області.