ЗСУ просунулися на заході Запорізької області та на Луганщині, – ISW (мапа)

Аналітики, посилаючись на заяву українського полковника Петра Черника, вважають, що ЗСУ мають подолати триешелоновану оборонну лінію російських військ.

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Сили оборони України провели успішні наступальні дії як мінімум на трьох ділянках фронту. Ефективне просування вдалося на Луганщині, а також на заході Запорізької області. Повідомляє у звіті за 15 серпня американський Інститут вивчення війни (ISW).

В огляді йдеться про те, що українські війська й надалі контрнаступають на Мелітопольському (захід Запорізької області) та Бердянському (захід Донецької – схід Запорізької області) напрямках. Також на Бахмутському напрямку українські підрозділи йдуть вперед.

У ISW посилаються на опубліковані російським блогером координати. Аналітики розповіли, що українські сили просунулися на південь від Діброви (7 км на південний захід від Кремінної).

район Діброви Фото: Deep State

Як йдеться у звіті, українські війська також мають успіхи у просуванні поблизу Роботиного. Геолокаційні світлини, опубліковані 14 серпня, а подальші російські та українські повідомлення, опубліковані 15 серпня, свідчать про те, що українські сили до західної частини Запорізької області перекинули додаткові штурмові бригади.

район Роботиного Фото: Deep State

Також ISW цитує українського полковника Петра Черника. Він стверджує, що ЗСУ мають подолати триешелоновану оборонну лінію російських загарбників. Саме за цієї причини наступальні дії йдуть повільно.

Черник заявив, що "російська лінія оборони включає першу лінію мінних загороджень шириною в кілька кілометрів". Друга лінія має артилерію, техніку і зосередження особового складу. Третя лінія складається з тилових позицій, призначених для збереження ресурсів". Він зазначив, що контрбатарейні заходи особливо важливі для того, щоб артилерія військ РФ не завдавала ударів по українських засобах розмінування.

У ISW вважають, що такі заяви Черника узгоджуються з оцінками Інституту стосовно доктринально обґрунтованої оборони російських позицій уповільнює просування ЗСУ на півдні України.

Ситуація на Запоріжжі та Луганщині від Генштабу ЗСУ

Російські війська, як йдеться у вечірньому звіті Генерального штабу ЗСУ за 15 серпня, застосували авіацію та завдали ударів по містах Омельник, Роботине, Мала Токмачка та Новоданилівка у Запорізькій області. Внаслідок артилерійських обстрілів постраждали понад 20 населених пунктів, зокрема Новодарівка, Чарівне, Полтавка, Залізничне, Новоандріївка, Степове.

Сили оборони України й надалі здійснюють наступальну операцію у районах Бердянська та Мелітополя. Захисники закріплюються на позиціях та ведуть контрбатарейний вогонь.

На Луганщині ворог також застосовував авіацію. Російські війська завдали по околицях Білогорівки. У Донецькій області були атаковані Сіверськ, Спірне, Веселе. Противник завдав удару з артилерії по Колодязі та Сіверську.

Нагадаємо, 14 серпня у ISW повідомили, що російські війська просунулися до Куп'янська. Вони нібито перебувають за 5 кілометрів від міста.