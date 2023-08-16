ВСУ продвинулись в Луганской области и на западе Запорожской, – ISW (карта)

Аналитики, ссылаясь на заявление украинского полковника Петра Черника, считают, что ВСУ должны преодолеть трехэшелонированную оборонительную линию российских войск.

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Силы обороны Украины провели успешные наступательные действия как минимум на трех участках фронта. Эффективное продвижение удалось на Луганщине, а также на западе Запорожской области. Сообщает в отчете за 15 августа американский Институт изучения войны (ISW).

В обзоре говорится о том, что украинские войска и в дальнейшем контрнаступают на Мелитопольском (запад Запорожской области) и Бердянском (запад Донецкой — восток Запорожской области) направлениях. Также на Бахмутском направлении украинские подразделения идут вперед.

В ISW ссылаются на опубликованные российским блогером координаты. Аналитики рассказали, что украинские силы продвинулись на юг от Дибровы (7 км к юго-западу от Кременной).

район Дибровы Фото: Deep State

Как говорится в отчете, украинские войска также имеют успехи в продвижении вблизи Роботино. Геолокационные фотографии, опубликованные 14 августа, а дальнейшие российские и украинские сообщения, опубликованные 15 августа, свидетельствуют о том, что украинские силы в западную часть Запорожской области перебросили дополнительные штурмовые бригады.

район Роботино Фото: Deep State

Также ISW цитирует украинского полковника Петра Черника. Он утверждает, что ВСУ должны преодолеть трехэшелонированную оборонительную линию российских захватчиков. Именно по этой причине наступательные действия идут медленно.

Черник заявил, что "российская линия обороны включает первую линию минных заграждений шириной в несколько километров". Вторая линия имеет артиллерию, технику и сосредоточение личного состава. Третья линия состоит из тыловых позиций, предназначенных для сохранения ресурсов". Он отметил, что контрбатарейные мероприятия особенно важны для того, чтобы артиллерия войск РФ не наносила удары по украинским средствам разминирования.

В ISW считают, что такие заявления Черника согласуются с оценками Института относительно доктринально обоснованной обороны российских позиций замедляет продвижение ВСУ на юге Украины.

Ситуация в Запорожской и Луганской областях от Генштаба ВСУ

Российские войска, как говорится в вечернем отчете Генерального штаба ВСУ за 15 августа, применили авиацию и нанесли удары по городам Омельник, Роботино, Малая Токмачка и Новоданиловка в Запорожской области. В результате артиллерийских обстрелов пострадали более 20 населенных пунктов, в частности Новодаровка, Чаривне, Полтавка, Железнодорожное, Новоандреевка, Степное.

Силы обороны Украины и в дальнейшем осуществляют наступательную операцию в районах Бердянска и Мелитополя. Защитники закрепляются на позициях и ведут контрбатарейный огонь.

На Луганщине враг также применял авиацию. Российские войска нанесли по окрестностям Белогоровки. В Донецкой области были атакованы Северск, Спирное, Веселое. Противник нанес удар из артиллерии по Колодезю и Северску.

Напомним, 14 августа в ISW сообщили, что российские войска продвинулись к Купянску. Они якобы находятся в 5 километрах от города.