Снаряды с обедненным ураном для украинских пушек: преимущество и опасность боеприпасов

Украинская армия может получить боеприпасы с урановыми сердечниками, которые значительно повысят эффективность поражения вражеской техники и оборонительных укреплений. И хотя на сегодняшний день не утихают дебаты относительно безопасности применения таких снарядов для окружающей среды и здоровья мирного населения, снаряды с обедненным ураном не являются ядерным или химическим оружием и не запрещены международными организациями.

Related video

Заместитель министра обороны Великобритании Аннабель Голди 21 марта заявила о том, что в дополнение к танкам Challenger 2 ее страна планирует поставить для нужд украинской армии боеприпасы с обедненным ураном.

Поскольку тема использования вооружения с радиоактивными веществами чувствительна и всегда вызывает повышенный интерес в информационном поле, Фокус собрал материал об устройстве снарядов с урановыми наконечниками, их эффективности применения в реальном бою и возможных опасностях в контексте загрязнения окружающей среды и степени вреда для здоровья человека.

После заявления представителя британского Минобороны российские пропагандисты подняли шумиху, расценивая возможность поставок боеприпасов с обедненным ураном чуть ли не как факт предоставления Украине ядерного оружия. Официальные представители Кремля заявили о том, что этот шаг со стороны Лондона является очередной провокацией и попыткой эскалации конфликта, которая может "привести к трагедии мирового масштаба".

Владимир Путин: "Запад собирается применить оружие с ядерным компонентом" Фото: Wikimedia Commons

На новость отреагировал и сам президент страны-агрессора Владимир Путин. Во время пресс-конференции после переговоров с китайским лидером Си Цзиньпином 21 марта он заявил, что если Великобритания решится на поставки урановых боеприпасов, то "Россия вынуждена будет реагировать соответствующим образом", так как Запад, по мнению Путина, собирается применить оружие с ядерным компонентом.

Однако следует отметить, что боеприпасы с обедненным ураном не классифицируются как ядерное или химическое оружие, а их применение не запрещено международными конвенциями, поэтому они состоят на вооружении некоторых армий мира, и прежде всего, государств из "ядерного клуба. Таким образом урановые боеприпасы являются вполне штатным, а не каким-то экзотическим оружием.

Как устроены боеприпасы с урановыми стержнями

Применение боеприпасов с обедненным ураном (ОУ), прежде всего, целесообразно с точки зрения высокой эффективности, такие снаряды имеют колоссальную разрушительную силу и запреградное пробивное свойство, поэтому они способны пробивать самую крепкую броню современной бронетехники и бетонные укрепления противника.

Схема устройства боеприпаса с урановым оперенным сердечником (БОПС)

Принцип работы БОПС

Боеприпасы с урановыми оперенными сердечниками (БОПС), по сути, являются разновидностью подкалиберного снаряда. Он представляет собой "катушку" с диаметром, равным диаметру ствола, внутри которой расположен урановый стержень. Во время выстрела снаряду придается огромная кинетическая энергия и оперенный урановый сердечник, который разгоняется до 1500 метров в секунду, летит точно в цель.

При соприкосновении с поверхностью брони за счет огромной скорости и высокой плотности урана, сердечник весом всего около 4 кг, пробивает металл или бетон, при этом энергия снаряда частично идет на разрушение поверхности брони, а частично превращается в тепловую. Таким образом заброневое пространство поражается раскаленными осколками сердечника — при попадании в область расположения экипажа бронемашины, шанс выжить практически нулевая, а попадание в боеукладку неминуемо приведет к детонации боекомплекта машины.

На переднем плане боеприпас М829

История создания боеприпасов с обедненным ураном

Идея создания снарядов с обедненным ураном была высказана еще инженерами Третьего Рейха. Именно в нацистской Германии, которая к концу войны испытывала проблемы с вольфрамом — основным металлом, применяемым в подкалиберных снарядах. После Второй мировой войны идею начали развивать американцы и уже в 1979 году был разработан и испытан снаряд M735A1 – версия изделия M735 с урановым сердечником вместо вольфрамового.

В ходе модернизации танка Abrams M1A1, на которой было установлено 120-мм гладкоствольное орудие M256, был разработан БОПС нового поколения с более высокими характеристиками – M829. В начале нулевых американские инженеры усовершенствовали этот боеприпас, который получил название M829A3, при этом длина сердечника выросла до 800 мм, а начальная скорости — до 1550 м/с. Такой снаряд способен пробить не менее 700 мм брони с расстояния 2 км. В настоящее время для армии США разработан снаряд M829A4, входящий в БК танков Abrams M1A2.

Что касается применения БОПС в танках британских Challenger 2, то здесь идет речь о боеприпасах с обедненным ураном L26A1 и L27A1

Британский боеприпас L27A1

Опасность применения урановых боеприпасов

Еще одним аргументом в пользу использования урановых стержней в БОПС заключается в дешевизне их производства, поскольку обедненный уран в больших количествах имеется у стран, обладающих ядерным оружием. Дело в том, что в процессе изготовления топлива для реакторов и материалов для ядерного оружия природный уран проходит процесс обогащения, для этого в нем увеличивают количество изотопа U-235. В результате процесса обогащения остается состав, который называется обедненный уран, так как в нем находится малое количество изотопов U-235 и U-234.

В настоящее время не утихают дебаты относительно токсичности обедненного урана, ведь при взрыве снаряда образуется пылевое облако, насыщенное окисью урана, который имеет канцерогенное воздействие на организм. Оборонное ведомство США заявляет, что такие боеприпасы не могут оказывать значительного воздействия на состояние здоровья человека, несмотря на то, что ООН относит обедненный уран к ядерным материалам II уровня.

Отметим, что американцы неоднократно применяли урановые боеприпасы в ходе войны в Югославии и в Персидском заливе, из-за чего подвергались критике со стороны геополитических противников.

Между тем в публикации Комитета по вопросам разоружения при ООН говорится, что организация продолжает всестороннее изучение приводимой в научной литературе новейшей информации о последствиях вдыхания обедненного урана или его попадания в тело человека, и возникающего в результате этого внутреннего поражения. Комитет пришел к выводу, что никаких клинически значимых отклонений, связанных с воздействием радиоактивного излучения обедненного урана, обнаружено не было.

Важно

Морские дроны в деле: каких беспилотников стоит опасаться русским военным кораблям

"Согласно результатам исследований, в проведении которых принимало участие Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), радиологическая угроза для населения и окружающей среды, создаваемая в результате локального загрязнения территории мелкими частицами обедненного урана вследствие применения соответствующих боеприпасов, не является значительной", — сказано в сообщении.

Тем не менее специалисты из американского Института исследований энергетики и окружающей среды в научной работе "Новые факторы риска для здоровья от урана" пишут, что последние исследования вызывают серьезные опасения, так как радиоактивное облучения обедненным ураном наносит вред организму человека из-за присущих свойств тяжелых металлов.

"Исследования животных и людей показали, что уран может содержаться в переменных количествах в скелете, печени, почках, анализах и мозге. К тому же опыты на крысах, которым имплантировали таблетки с ОУ, показали содержание урана в сердце, ткани легких, яичниках и лимфоузлах наряду с другими тканями", — пишут ученые.

В целом ученые предполагают, что наличие большого количества ОУ в организме из-за его мутагенных и канцерогенных свойств может привести к онкологическим заболеваниям, нарушением репродуктивных функций, и другим серьезным патологиям.

Важно