Деньги для Украины. Байден и Трамп снова будут определять уровень помощи Украине

В Вашингтоне все чаще можно услышать мнение, что помощь Украине от США слишком велика и определенным образом неконтролируема, а войну следовало бы завершить как можно быстрее. Преимущественно его высказывают республиканцы, а точнее – трамписты, сторонники 45-го президента США Дональда Трампа. И хотя эксперты отмечают, что влияние таких заявлений на американское общество пока минимально, но высказывания политиков так или иначе могут менять общественное мнение. А от этого уровень поддержки Украины может измениться.

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В продолжение визита Байдена

С начала полномасштабной агрессии России до середины января 2023 года от США Украине поступило $46,6 млрд финансовой помощи на военные цели. Об этом говорят в Кильском институте мировой экономики (Kiel Institute for the World Economy), ведущем подсчеты международной помощи Украине. И наибольшая помощь поступила в Украину уже в 2023 году. Например, только в январе США объявили о двух пакетах – в общей сложности на сумму $5,5 млрд.

"Если сравнить риторику разговоров о помощи со стороны США два-три месяца назад, когда Украину интересовало, когда эта помощь может быть предоставлена, то сейчас наблюдается очевидный прогресс. Фактически Украина, как говорят в дипломатии, перевернула переговорный стол – сейчас она не отвечает на вопросы, а сама их задает. Мы просим лучшие образцы новейшей западной техники, которую международным партнерам только придется изготовить", – отмечает в разговоре с Фокусом эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев.

Только во время визита президента Джо Байдена в Киев 20 февраля американский лидер сообщил о выделении $500 млн.

"Да, этот пакет помощи касался прежде всего амуниции. С одной стороны, его нельзя назвать значительным. Но с другой, действительно важно то, что США реагируют на потребности Украины, и это ценно – они дают то, что просит Украина, хотя могли бы сказать, что видят потребность в другом, что нам не так нужно", – говорит аналитик "Интерньюз-Украина" Владислав Фарапонов.

При этом эксперт отмечает: ожидалось, что в феврале-марте прозвучит возможное заявление об истребителях, но этого не произошло. Как и не было объявлено о предоставлении ракет "большей дальности".

Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский в Киеве Фото: Офис президента

"Но не стоило ожидать, что один визит может изменить все, что нарабатывалось годами, – продолжает он. – Возможно, в случае других стран, не оказывающих большую помощь Украине, такой визит лидера страны мог бы стать площадкой для обсуждения проблемы. А тот факт, что визит состоялся спустя год после начала полномасштабного вторжения, когда США оказали рекордную помощь как военную, так и экономическую, означает то, что все это время дела шли хорошо. Визит стал индикатором того, что дела до этого были и будут двигаться в рабочем порядке и в институциональном диалоге. Для США важнее всего, чтобы были разговоры между ведомствами и между равными партнерами. Это тот подход, которого они придерживаются".

И это подтверждают дальнейшие заявления как Байдена, так и представителей его команды: что помощь Украине будет продолжаться для снижения способности России вести войну.

Республиканцы: война в Украине — это слишком дорого

В то же время в лагере республиканцев все чаще слышны скептические голоса. И не только о том, что помощь США Украина может использовать неэффективно. Но и о том, что война – это слишком дорого, ее нужно заканчивать. Как именно – вопрос для обсуждения.

И на эту тему все чаще говорит лично один из лидеров республиканцев – Дональд Трамп. К примеру, он утверждает, что на месте Джо Байдена договорился бы с Россией о недопущении полномасштабного вторжения в Украину даже ценой оккупации дополнительных украинских территорий. В интервью Fox News Трамп отметил, что при предыдущих президентах Россия оккупировала части Грузии и Украины, а во времена Байдена вообще получила "шведский стол".

"А при Трампе она, Россия, ничего не захватила. Ибо Путин понимал, что никогда бы этого не сделал. И это даже без заключения сделки. Я мог бы это сделать. В худшем случае, я мог бы договориться о том, чтобы она (Россия) что-нибудь захватила. Вы же знаете, что (в Украине) есть определенные районы, русскоязычные, откровенно говоря, но договориться можно было бы", – утверждал лидер республиканцев. Интересно, что позже из эфира были вырезаны отрывки интервью с его предложениями разрешить РФ захватить часть территории Украины, потому что Трамп получил порцию критики.

В США фактически началась предвыборная кампания – президентские выборы должны пройти в ноябре 2024 года Фото: Getty Images

"Не будем забывать, кто такой Трамп. Это человек, который говорил, что из-за того, что он президент, ковид исчезнет через две недели благодаря какой-то магии. На пресс-конференции с Путиным, когда в зале сидел директор ЦРУ, он говорил, что Путину доверяет больше, чем своим сотрудникам. Верить Трампу – себе дороже, – констатирует Краев.

Напомним, ранее Трамп высказывал противоречивые взгляды на причины и способы разрешения войны. В конце февраля 2022 года он осудил вторжение России в Украину и сказал, что молится за украинцев, после того как в начале недели восхвалял "гениальность" Путина. Кроме того, утверждал, что мог бы прекратить войну в Украине за 24 часа, устроив личные переговоры Зеленского и Путина.

Объяснение активизации республиканцев просто. В США фактически началась предвыборная кампания – президентские выборы должны пройти в ноябре 2024 года. И Трамп, возможно, станет основным претендентом от республиканцев.

США готовятся к выборам

"На самом деле, критических голосов республиканцев становится все больше, – признает Фарапонов. – Но пока вряд ли они будут услышаны: мы должны понимать, что республиканцы находятся в меньшинстве в Сенате, в Палате представителей сейчас у них шаткое большинство. Им нужно делать все от них зависящее, чтобы вернуть себе власть. Лучшее, что они могут, – критиковать администрацию Джо Байдена. Иного пути у них нет. Поэтому я бы не воспринимал их заявления слишком серьезно", – настаивает аналитик "Интерньюз-Украина".

При этом эксперт отмечает, что двухпалатная поддержка США остается, как и общий уровень помощи американцев Украине остается достаточно высоким. К примеру, руководство республиканцев в Сенате, включая Митча Макконнелла не упоминают о прекращении войны даже ценой территориальных потерь для Украины. Последний часто критикует администрацию президента Джо Байдена из-за того, что США медленно оказывают Украине военную помощь. Он отмечает: "Самое главное событие в мире сейчас – разгром россиян в Украине".

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В то же время Рональд ДеСантис, губернатор Флориды и возможный лидер среди республиканских кандидатов на пост президента США, 13 марта выступил с критикой политики в отношении Украины – мол, противостояние Китая и укрепление американской военной отрасли должно быть большим приоритетом, чем война в Украине.

"Нынешние слова ДеСантиса, к сожалению, отражают многие нездоровые стереотипы, которые поощряет Россия, о том, что помощь Украине чрезмерна и не относится к жизненно важным американским интересам", – отмечает дипломат Данило Лубкивский.

Но, вероятно, что со стороны республиканцев недоверчивая риторика по поводу действий Байдена будет только усиливаться – очевидно, и за счет Украины. А американское общество очень существенно и заметно реагирует на то, что говорят их политики. И несмотря на то, что принято считать, что американские политики часто следуют запросам избирателей, на самом деле дискурс часто задают именно политики. После их заявлений начинается обсуждение, медиа обмениваются мнениями и спорами, все это затягивается в долгие разговоры.

И это касается, опять же, в первую очередь, трампистов, у которых есть поддержка среди избирателей – примерно 20% избирателей Республиканской партии.

"Они так или иначе будут верить Трампу, но на общую картину это не повлияет, убеждает Краев. – В Палате представителей трампистов около двадцати. В общем, они могут не дать республиканцам за что-то проголосовать. Но вместе с тем существует много демократов и адекватных республиканцев, готовых поддержать нормальный законопроект демократов. Да, Трамп и его компания могут создать кризис, создать видимость того, что американцы не поддерживают Украину, но действительно повлиять на ситуацию они пока не смогут", – говорит Краев.

Перспективы: все не хотят эскалации в Украине

В то же время эксперты отмечают, что, вероятно, уровень поддержки и выделения помощи от США может снижаться – среди избирателей любой страны не популярно выделять средства другому государству, когда существуют собственные проблемы.

"И это чисто политический вопрос, – продолжает Фарапонов. – Республиканцы иногда слишком упрощают, мол, нужно завершить войну и ее, условно говоря, можно завершить какими-то территориальными уступками. Об этом же сказал Трамп во время выступления на ежегодном съезде сторонников консервативной идеологии. Это было очень масштабное событие, огромное для всей страны. Он отметил, что сделает так, чтобы закончить эту войну, а каким образом – не сказал. И такая иллюзия упрощения в вопросе завершения войны очень рискованна. Как и упрощение при обсуждении тем наказания российских военных преступников, дальнейшее восстановление Украины. На самом деле, есть ультраправые республиканцы, которые при любых условиях выступают за прекращение американской помощи, но в то же время есть и те, кто понимает, что это самый большой вызов и одновременно самый большой шанс укрепить американский авторитет в мире, подать важный сигнал Китаю и проверить, способны ли США победить в большом противостоянии с Китаем, или с Россией и Китаем совместно. То есть люди, которые понимают важность момента".

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И сомневающихся или выступающих против важно приглашать в Украину, считает эксперт, – демонстрировать, что вся помощь идет по назначению, используется эффективно. До этого ни одна делегация из Конгресса, Госдепартамента или Министерства обороны США, которые уже были в Украине, не подтвердила, что помощь используется не для того, для чего она была предназначена. Особенно даже отмечалось, что в будущем может быть организован надзор за помощью даже вблизи от линии разграничения, что является беспрецедентным вызовом.

Пока можно предположить, что у так называемого коллективного Запада и у США в частности, действительно нет отдельного готового сценария или каких-то основных сценариев развития событий после победы Украины. Как и ясного представления, что делать после по вопросу России. Но все хотят избежать эскалации. И в США, и в ЕС понимают, что у власти должен быть кто-то, кто не решится на применение ядерного оружия.

Для США сейчас главное, чтобы РФ была настолько слабой, чтобы она не могла в действующем или новом мировом порядке думать о похожей агрессии Фото: Getty Images

"Для США сейчас главное, чтобы РФ была настолько слабой, чтобы она не могла в действующем или новом мировом порядке думать о похожей агрессии – в отношении Украины или стран НАТО, – добавляет Фарапонов. – Иная позиция, чтобы другие государства и автократии, такие как Китай и Северная Корея, понимали, что в случае агрессии ответ от США не заставит себя ждать. И этот ответ будет таким же стремительным, решительным и объединенным, как на агрессию в Украине. Думаю, главное, что они понимают, что отсутствие повышенного внимания к таким государствам, как Украина, на самом деле приводит к непониманию контекста. Тот факт, что визит американского президента до этого был 15 лет назад, тоже показателен. Политика, в частности, и публичная дипломатия по отношению к государствам восточной Европы, членам НАТО и тем, кто еще не входит в Альянс, теперь должна быть другой. Внимание к ним должно быть больше, чем к союзникам. В настоящее время союзники обладают определенным потенциалом, в то время как Украина демонстрирует отвагу и силу на поле боя".

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