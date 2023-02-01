Трамп, Десантис или Пенс. Кто будет противостоять Байдену на выборах президента США

В конце января Дональд Трамп выступил с первой практически предвыборной речью, в которой заявил, что может остановить войну в Украине "за один день". Таким образом бывший президент снова вступил в президентскую гонку. Фокус разбирался, кто еще среди республиканцев может выдвинуться на выборы и у кого есть реальные шансы.

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Новый год в США начала нетипичная "спикериада". Впервые с 1923 года процедура избрания спикера Палаты представителей не была простой формальностью – понадобилось несколько туров. Лишь с 15-го раза лидеру республиканцев в нижней палате Конгресса удалось ее возглавить. Больше туров понадобилось только в далеком 1859 году. Тогда спикера избрали с 44-й попытки, а через год началась Гражданская война в США.

Что же происходит в лагере оппозиционной Республиканской партии США? При чем здесь Дональд Трамп и кто составит ему конкуренцию на первичных выборах за право стать кандидатом на пост президента США в 2024 году?

Республиканцы в XXI веке: новые вызовы для старых ценностей

Политическая система США, в отличие от европейской и украинской, довольно свободно регламентирована. Кандидаты на выборы в Америке выдвигаются не съездами строго подобранных делегатов, а по результатам праймериз – внутрипартийных выборов, в которых часто могут принять участие не только члены партии. Более того, даже баллотироваться могут не только члены партии – именно так кандидатом от республиканцев стал Дональд Трамп. Даже тем же спикером Палаты представителей не обязательно должен быть ее член. В штатах, которые на выборах президента и Конгресса традиционно голосуют за республиканцев, губернаторами могут долгое время быть демократы — и наоборот. Такая свобода в функционировании институтов несомненно способствует пестроте и, в конечном итогое, сегментации политической среды, которую объединяют только общие идеалы (как бы это пафосно ни звучало).

[ + – ] Кандидаты на выборы в США выдвигаются не съездами строго подобранных делегатов, а по результатам праймериз. Фото: Politico

Однако, когда идеалы десакрализуются, люди начинают сомневаться в них, и тогда непременными становятся центробежные движения, а на авансцену выходят радикалы, предлагающие простые решения сложных проблем.

Ценности республиканцев – это экономическая свобода, частная инициатива и консерватизм в вопросах религии, общественной морали и семейных ценностей. Однако новые времена выдвигают новые вызовы. Во всем мире общество разделилось по отношению к методам борьбы с Covid-19. "Левая крайность" — это полная изоляция всех больных и контактировавших с ними лиц. "Крайние правые" считают, что коронавирус нужно игнорировать как легкий грипп. И такие разрывы происходят по каждому вопросу – разрешение на аборты, уровень отделения государства от церкви, налоговая нагрузка на бизнес, контроль над миграцией и т.д.

Республиканская партия в США. Основные действующие лица

Так произошла и сегментация Республиканской партии. Эпатажный Дональд Трамп, разумеется, прибег к крайностям в решении любых вопросов, в то время как традиционная партийная элита более умеренно подходит к реагированию на вызовы, которые ставит перед обществом день сегодняшний. Между крайностями традиционно находятся центристы. Каждый лагерь имеет своих фаворитов накануне гонки, ранний старт которой задал все тот же 45-й президент США.

Последние опросы свидетельствуют, что фаворитами соревнований на внутрипартийных республиканских выборах со значительным отрывом являются Дональд Трамп и губернатор Флориды Рон Десантис. Третьим идет бывший вице-президент (во времена президентства Дональда Трампа) Майк Пенс. Далее кандидаты двигаются в пределах статистической погрешности.

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Некоторые издания называют более десяти вероятных кандидатов от Республиканской партии, в основном представляющих ту же классическую элиту партии – это бывший посол США в ООН Ники Гейли, экс-глава ЦРУ и Государственный секретарь США Майк Помпео (оба занимали свои должности во время каденции Трампа), дочь бывшего вице-президента США (в каденцию Джорджа Буша младшего) Ричарда Чейни — Лиз Чейни, сенатор Тед Круз (занял второе место на праймериз президентских выборов 2016 года).

Учитывая их рейтинги и подтекст, цель их участия в праймериз — не победа, а решение иных политических задач, для чего нужно продемонстрировать свою популярность (или нарастить ее в процессе кампании). В таких случаях наибольшим достижением может стать то, чтобы баллотироваться в вице-президенты, поддержав победителя праймериз. Потенциальной темной лошадкой может быть губернатор штата Вирджиния Гленн Янгкин, только в январе 2021 года пришедший в политику из бизнеса и сразу победивший на выборах губернатора.

Рассмотрим более подробно несколько кандидатур, представляющих разные углы политического ринга Республиканской партии США.

Гленн Янкин. Новый политик или опытный бизнесмен

Гленн Янгкин с 1995 года работал в международной инвестиционной компании Carlyle. В 2020 году он завершил работу в компании и двинулся в политику.

[ + – ] Другой политической перспективы, кроме как идти на повышение, у Гленна Янгкина нет

Имея несколько сотен миллионов долларов на счету, Гленн Янгкин сам сформировал свой предвыборный фонд и одержал убедительную победу над кандидатом от демократов в "синей" (штаты, поддерживающие демократов, обозначают на электоральных картах этим цветом) Вирджинии. Он, с одной стороны, свежее лицо, человек, который пришел в политику со стороны (равно как Трамп в 2015 году), однако уже имеет опыт работы на выборной должности. По сути, "штат" (state) и переводится с английского как "государство", так что кресло губернатора – это идеальный трамплин для должности президента с точки зрения опыта работы. Ведь у губернатора есть все возможности проявить себя именно как хозяйственник – политическая роль, на которую есть спрос среди избирателей республиканцев. Кроме того, он активно сотрудничает и помогает местным религиозным общинам, что обязательно понравится консерваторам.

В Виргинии губернатор не имеет права переизбираться на следующий срок, поэтому иной политической перспективы, кроме как идти на повышение, у Янгкина нет. Вряд ли он шел в политику всего на 4 года.

Майк Пенс. Единый кандидат от истеблишмента

Майк Пенс, который сейчас имеет наибольшую популярность среди "классических" республиканцев, наоборот является образцово-показательным представителем Республиканской партии. Его политический портрет настолько типичен, что его практически невозможно как-то выделить из массы других однопартийцев, и это можно считать основной электоральной проблемой бывшего вице-президента.

[ + – ] Майк Пэнс без всякой агитации получит свои 8% поддержки

Показательно религиозный человек, опирающийся на консервативный ядерный электорат Республиканской партии. Поскольку Майк Пенс является по своей сути и политическому стилю явным антиподом эпатажному Дональду Трампу, он идеально подошел на должность вице-президента для компенсации в глазах избирателей чрезмерной импульсивности и цинизма колоритного 45-го президента США. Однако в самостоятельное плавание излишне "правильному" Пенсу идти трудновато.

Его электоральная база стабильна. Майк Пенс без всякой агитации получит свои 8% поддержки, однако, какую бы кампанию он ни провел, ему трудно выйти за пределы этих 8% преданных религиозных избирателей. Хоть бери Трампа в вице-президенты, что, конечно, стало бы самым большим политическим сюрпризом XXI века. Если же серьезно, то горшки с предыдущим американским президентом серьезно побили при попытке штурма Капитолия в январе 2021 года, который тогдашний вице-президент Пенс осудил, подтвердив имидж последовательного и предсказуемого политика… Что, скорее всего, закроет ему путь к президентству на следующих праймериз.

Рон Десантис. Восходящая звезда

Если бы кандидатов от партий на президентские выборы выдвигали политтехнологи (как это часто бывает в Украине или даже странах ЕС), то республиканцев в президентской гонке 2024 года непременно представлял бы губернатор Флориды Рон Десантис. Выше уже говорилось о тренде хозяйственника среди избирателей республиканцев. Образ, который легче всего проявить в должности губернатора.

[ + – ] Рон Десантис склонен к диалогу и не выходит за рамки Фото: FOX News

Политическая система США предусматривает, что бытовые проблемы американцев должны решать местные правительства, в частности, губернаторы, а федеральное правительство должно заниматься внешней политикой. Однако многолетняя экономическая стагнация в некоторых штатах и сворачивание промышленного производства в стране привели к появлению так называемого "ржавого пояса" — территорий, где многие потерявшие традиционную работу в промышленности работники готовы поддержать идеи изоляционизма и протекционизма и — вопреки традиционной политологии — голосовать за правых республиканцев. Именно эти избиратели стали ядерным электоратом миллиардера Дональда Трампа и "золотой акцией" (избирателями, чьи голоса решают судьбу победителя) республиканцев на выборах.

Привлечение на свою сторону этих людей позволяет республиканцам ломать тенденцию склонения чаши весов в сторону демократов – господствующую в последние десятилетия. Поэтому пост губернатора, где кандидат может показать конкретные результаты, является идеальным трамплином для участия в президентской гонке от республиканцев.

Кроме того, Десантис достаточно умерен, чтобы не отпугнуть нейтральных избирателей. Избиратели республиканцев (выдвигающие кандидата от партии) – сторонники резких изменений, поэтому они готовы поддержать радикальных и даже немного маргинальных кандидатов, которые уже на самих выборах отпугивают нейтральных избирателей и толкают их в лагерь противников. Такая диспозиция едва не стоила победы республиканцам на последних выборах в Конгресс, на которых слишком радикальные кандидаты сенсационно уступали демократам там, где этого никто не ожидал.

Десантис достаточно радикален в принципиальных вопросах современной республиканской парадигмы – он категорически против однополых браков и отменял обязательное ношение масок во времена пандемии. Он образцовый семьянин, а его жена, победившая рак, имеет все шансы понравиться некоторым не слишком ярым сторонникам демократов (в этом лагере тоже много своих проблем, приводящих к внутренним распрям и расколам).

В то же время Рон Десантис склонен к диалогу и не выходит за рамки, что позволяет ему рассчитывать на поддержку колеблющихся избирателей. Ведь закон политтехнологии говорит, что выборы из двух участников выиграет тот, кто будет менее оскорбительным для нейтральных избирателей.

Трамп. Дональд Трамп

Однако кандидатов от партий в США выдвигают не политтехнологи и даже не члены партии на классических съездах. Это делают обычные сторонники партии на так называемых праймериз – этаких предварительных мини-выборах, которые по формату похожи на настоящие, только участие в них принимают сторонники определенной партии. Так что с одной стороны – это самая настоящая прямая демократия, однако с другой стороны – это варка в собственном соку, ведь нет ни нейтральных избирателей, ни оппонентов. Однако в таких условиях верх может одержать не холодный логический расчет, а горячие эмоции, мастером которых является Дональд Трамп.

[ + – ] На выборах президента США верх может одержать не холодный логический расчет, а горячие эмоции, мастером которых является Дональд Трамп Фото: Bloomberg

Когда политтехнологи говорят о нейтральных избирателях, мнение которых является решающим в таком формате выборов, Трамп привлекает новых избирателей, которые раньше просто не приходили на выборы (те же бывшие работники обанкротившихся промышленных предприятий, о которых говорилось выше). Ведущие СМИ создают ему негативный имидж – а Дональд, которому на момент выборов 2016 года было 70 лет и соответственно в 2024 уже будет 78, становится звездой социальных сетей и гораздо быстрее умудряется достучаться до сердец своих поклонников.

45-го президента США заблокировали в соцсетях, против него возбудили уголовные дела и его кандидаты провалились на выборах в Конгресс, однако кто сомневается, что Трамп придумает что-нибудь новое для своей предстоящей кампании? Пока что Дональд Трамп — единственный, кто объявил о своем участии в следующей президентской гонке. Этого не сделал еще даже действующий президент Джо Байден (в ноябре 2024 года ему исполнится 82 года). Однако битва обещает быть тяжелой и непредсказуемой, и кого выберет республиканский избиратель на этот раз – не берется с высокой степенью уверенности предвидеть никто.

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