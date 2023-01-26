"Сначала танки, потом ядерные бомбы": Трамп раскритиковал передачу Abrams бойцам ВСУ

Сорок пятый президент США назвал российско-украинскую войну "сумасшедшей" и заявил, что закончить ее "очень просто".

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Дональд Трамп резко раскритиковал передачу Вооруженным силам Украины танков Abrams. Об этом 45-й президент США написал на свое странице в социальной сети Truth Social.

"Сначала идут танки, затем идут ядерные бомбы", — написал политик.

Трамп также призвал "прекратить сумасшедшую войну сейчас же". И, по мнению американского политика, "это сделать просто".

[ + – ] Дональд Трамп считает, что российско-украинская война перерастет в ядерную Фото: Скриншот

Заметим, что пост Трампа уже растиражировали российские СМИ. В частности, это сделали РИА Новости и Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти". Основной упор пропагандистские медиа сделали именно на том, что война в Украине перерастет в ядерное противостояние.

Сколько танков Abrams США передали Украине

По информации медиа Reuters, Соединенные Штаты готовы передать Украине 30 танков M1 Abrams. Это моет случиться уже в ближайшие месяцы.

Анонимный источник заявил журналистам, что решение Штатов о поставках M1 Abrams является частью сделки с немцами и приведет к тому, что Украина начнет получать Leopard 2.

"Танки — это важная возможность, и если бы для этого потребовалось лидерство США, то это то, что мы были готовы сделать", — сказал источник.

Напомним, немецкие журналисты заявили, что Шольц согласился поставить Украине танки Leopard 2А6. По информации медиа, речь идет как минимум об одной роте Leopard 2A6.

Также Фокус писал, что, по информации СМИ, Байден может объявить о поставках Украине танков Abrams 25 января. Об этом объявят в рамках программы Ukraine Security Assistance Initiative.