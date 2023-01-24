Решение принято: Шольц согласился поставить Украине танки Leopard 2А6, — СМИ

По информации немецких журналистов, речь идет как минимум об одной роте Leopard 2A6. Прежде Шольц настаивал, что готов поставить боевые танки только совместно с другими странами, например с США.

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После продолжительных дискуссий канцлер ФРГ Олаф Шольц принял решение относительно поставок боевых танков Leopard 2А6 в Украину. Об этом сообщает Spiegel.

Федеральное правительство Германии намерено предоставить разрешение на реэкспорт Leopard 2А6, которые есть у вооруженных сил других стран, таких как Польша.

Решение канцлера поддержат и союзники, отмечают журналисты. Сообщается, что другие страны, среди прочего, представители Скандинавии (скорее всего, Финляндия), также намерены передать Украине основные боевые танки Leopard.

Официальному разрешению со стороны Германии предшествовали продолжительные споры и обсуждения этого вопроса. Шольц подчеркивал, что согласен поставить боевые танки только совместно с другими странами, например вместе с США.

Напомним, что после усиления давления на канцлера он принял решение о поставках Украине боевых машин пехоты Marder. В рамках "весеннего пакета" военной помощи Украине на €1 млрд, будут поставлены также Patriot, Gepard и 40 БМП Marder.

Ранее Фокус сообщал, что 12 стран согласились предоставить Украине 100 танков Leopard 2. Испания, Нидерланды, Дания, совместно с другими странами дали согласие на поставку Киеву немецких танков. Вместе с тем представители Украины считают, что не стоит оказывать давление на нового министра обороны Германии в вопросе передачи военной техники, потому что он занял свою должность недавно.