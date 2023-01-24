Рішення прийнято: Шольц погодився поставити Україні танки Leopard 2А6, — ЗМІ

За інформацією німецьких журналістів, йдеться як мінімум про одну роту Leopard 2A6. Насамперед Шольц наполягав, що готовий поставити бойові танки лише спільно з іншими країнами, наприклад, із США.

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Після тривалих дискусій канцлер ФРН Олаф Шольц ухвалив рішення щодо постачання бойових танків Leopard 2А6 в Україну. Про це повідомляє Spiegel.

Федеральний уряд Німеччини має намір надати дозвіл на реекспорт Leopard 2А6, які мають збройні сили інших країн, такі як Польща.

Рішення канцлера підтримають і союзники, наголошують журналісти. Повідомляється, що інші країни, серед іншого, представники Скандинавії (швидше за все, Фінляндія) також мають намір передати Україні основні бойові танки Leopard.

Офіційному рішенню з боку Німеччини передували тривалі суперечки та обговорення цього питання. Шольц наголошував, що згоден поставити бойові танки лише спільно з іншими країнами, наприклад, разом із США.

Нагадаємо, що після посилення тиску на канцлера він ухвалив рішення про постачання Україні бойових машин піхоти Marder. У межах "весняного пакету" військової допомоги Україні на €1 млрд, будуть поставлені також Patriot, Gepard та 40 БМП Marder.

Раніше Фокус повідомляв, що 12 країн погодилися надати Україні 100 танків Leopard 2. Іспанія, Нідерланди, Данія спільно з іншими країнами дали згоду на постачання Києву німецьких танків. Водночас представники України вважають, що не варто чинити тиск на нового міністра оборони Німеччини у питанні передачі військової техніки, бо він обійняв свою посаду нещодавно.