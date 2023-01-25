Около 30 танков Abrams: появились детали передачи новых вооружений Украине , — СМИ

По словам аналитиков, решение США о передаче танков может быть частью соглашения с Германией, чтобы мотивировать ее одобрить и начать поставки танков Leopard 2

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Соединенные Штаты готовы передать Украине 30 танков M1 Abrams. Об этом пишет издание Reuters со ссылкой на свои источники.

Издание пишет, что американские танки могут попасть в Украину уже в ближайшие месяцы.

Также в материале сказано, что Украина не раз говорила западным партнерам, что боевые танки НАТО с тяжелой броней обеспечат ее войскам большую мобильность и защиту перед новым российским наступлением, которое ожидается в ближайшем будущем. Они также могли бы помочь Украине вернуть себе часть территории, которую оккупировала РФ.

Марк Канчиан, эксперт по обороне из Центра стратегических и международных исследований, сказал журналистам, что единственная причина, по которой Вашингтон согласился отправить свои танки в Украину – мотивация для Германии. Так, Берлин заявлял, что отправит свои танки Киеву только после того, как это сделают американцы.

Анонимный источник заявил журналистам, что решение Штатов о поставках M1 Abrams является частью сделки с немцами и приведет к тому, что Украина начнет получать Leopard 2.

"Танки — это важная возможность, и если бы для этого потребовалось лидерство США, то это то, что мы были готовы сделать", — сказал источник.

Напомним, что немецкие журналисты заявили, что Шольц согласился поставить Украине танки Leopard 2А6. По информации немецких журналистов, речь идет как минимум об одной роте Leopard 2A6. Прежде Шольц настаивал, что готов поставить боевые танки только совместно с другими странами, например с США.

Также Фокус писал, что, по информации СМИ, Байден может объявить о поставках Украине танков Abrams 25 января. О танках объявят в рамках программы Ukraine Security Assistance Initiative, предусматривающей долгосрочное финансирование и закупки вооружений у производителей.

Еще сообщалось, что эксперты о значении танков Leopard для Украины. По словам аналитиков, западные танки будут очень полезны для Украины, так как их возможности значительно шире, чем у российских танков.