Близько 30 танків Abrams: з'явилися деталі передачі нових озброєнь Україні, — ЗМІ

За словами аналітиків, рішення США про передачу танків може бути частиною угоди з Німеччиною, щоб мотивувати її схвалити та розпочати постачання танків Leopard 2

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Сполучені Штати готові передати Україні 30 танків M1 Abrams Про це пише видання Reuters із посиланням на свої джерела.

Видання пише, що американські танки можуть потрапити до України вже найближчими місяцями.

Також у матеріалі сказано, що Україна неодноразово говорила західним партнерам, що бойові танки НАТО з важкою бронею забезпечать її військам велику мобільність та захист перед новим російським наступом, який очікується найближчим часом. Вони також могли б допомогти Україні повернути собі частину території, яку окупувала РФ.

Марк Канчіан, експерт з оборони із Центру стратегічних та міжнародних досліджень, сказав журналістам, що єдина причина, через яку Вашингтон погодився відправити свої танки в Україну – мотивація для Німеччини. Берлін заявляв, що відправить свої танки Києву тільки після того, як це зроблять американці.

Анонімне джерело заявило журналістам, що рішення Штатів щодо постачання M1 Abrams є частиною угоди з німцями і призведе до того, що Україна почне отримувати Leopard 2.

"Танки — це важлива можливість, і якби для цього знадобилося лідерство США, то це те, що ми були готові зробити", — сказало джерело.

Нагадаємо, що німецькі журналісти заявили, що Шольц погодився поставити Україні танки Leopard 2А6. За інформацією німецьких журналістів, йдеться як мінімум про одну роту Leopard 2A6. Насамперед Шольц наполягав, що готовий поставити бойові танки лише спільно з іншими країнами, наприклад, із США.

Також Фокус писав, що, за інформацією ЗМІ, Байден може оголосити про постачання Україні танків Abrams 25 січня. Про танки оголосять у рамках програми Ukraine Security Assistance Initiative, яка передбачає довгострокове фінансування та закупівлю озброєнь у виробників.

Ще повідомлялося, що експерти про значення танків Leopard для України. За словами аналітиків, західні танки будуть дуже корисні для України, оскільки їхні можливості значно ширші, ніж у російських танків.