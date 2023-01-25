Поворотний момент чи невеликий внесок: експерти щодо значення танків Leopard для України

За словами аналітиків, західні танки будуть дуже корисні для України, оскільки їхні можливості значно ширші, ніж у російських танків.

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Колишній головнокомандувач об'єднаних сил НАТО Джеймс Ставрідіс вважає, що відправка Німеччиною танків Leopard в Україну може призвести до серйозних змін на фронті. Про це він написав у себе в Twitter.

Проте з ним не погоджується відставний військовий офіцер США із Центру стратегічних та міжнародних досліджень Марк Канчіан. Він розповів журналістам Newsweek, що танки допоможуть змінити хід війни, проте будуть вкрай корисними.

"Танки НАТО будуть корисні, тому що вони менш вразливі і краще керуються вогнем; вони можуть виявляти та вражати цілі на більших відстанях, ніж російські танки", — сказав він.

На його думку, перемога України на полі бою залежатиме від ефекту нового озброєння всіх типів.

Такої думки дотримується генерал-лейтенант ВПС США у відставці Річард Ньютон. Він вважає, що танки не стануть причиною перемоги у війні, але зможуть допомогти Україні організувати "спільну операцію" з підготовленою піхотою, артилерією та протиповітряною обороною.

Політичний аналітик Інституту Катона Джордан Коен зауважило, що українським військовим ще треба навчитися користуватися західними танками. Однак навіть щодо цього він налаштований оптимістично. З іншого боку, Росія може адаптуватись для боротьби з таким типом озброєння.

Також він заявив, що РФ продовжить атакувати об'єкти громадянської інфраструктури України та вбивати мирних громадян.

Раніше Фокус писав, що за повідомленнями ЗМІ, Норвегія відправить Україні 8 танків Leopard 2А5. Норвезька армія має на озброєнні 36 танків. Минулого року військові чиновники країни вели переговори щодо можливої заміни "Леопардів" на корейські K2.

Також повідомлялося, що німецькі журналісти заявили, що Шольц погодився поставити Україні танки Leopard 2А6. За інформацією німецьких журналістів, йдеться як мінімум про одну роту Leopard 2A6. Насамперед Шольц наполягав, що готовий поставити бойові танки лише спільно з іншими країнами, наприклад, із США.