Поворотный момент или небольшой вклад: эксперты о значении танков Leopard для Украины

По словам аналитиков, западные танки будут очень полезны для Украины, так как их возможности значительно шире, чем у российских танков.

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Бывший главнокомандующий объединенными силами НАТО Джеймс Ставридис считает, что отправка Германией танков Leopard в Украину может привести к серьезным переменам на фронте. Об этом он написал у себя в Twitter.

Однако с ним не согласен отставной военный офицер США из Центра стратегических и международных исследований Марк Канчиан. Он рассказал журналистам Newsweek, что танки помогут изменить ход войны, однако будут крайне полезны.

"Танки НАТО будут полезны, потому что они менее уязвимы и лучше управляются огнем; они могут обнаруживать и поражать цели на больших расстояниях, чем российские танки", — сказал он.

По его мнению, победа Украины на поле боя будет зависеть от эффекта нового вооружения всех типов.

Такого же мнения придерживается генерал-лейтенант ВВС США в отставке Ричард Ньютон. Он считает, что танки не станут причиной победы в войне, но смогут помочь Украине организовать "совместную операцию" с подготовленной пехотой, артиллерией и противовоздушной обороной.

Политический аналитик Института Катона Джордан Коэн отметило, что украинским военным еще нужно научиться пользоваться западными танками. Однако даже в этом отношении он настроен оптимистично. С другой стороны, Россия может адаптироваться для борьбы с таким типом вооружения.

Также он заявил, что РФ продолжит атаковать объекты гражданской инфраструктуры Украины и убивать мирных граждан.

Ранее Фокус писал, что, по сообщениям СМИ, Норвегия отправит Украине 8 танков Leopard 2А5. Норвежская армия имеет на вооружении 36 немецких танков. В прошлом году военные чиновники страны вели переговоры о возможной замене "Леопардов" на корейские K2.

Также сообщалось, что немецкие журналисты заявили, что Шольц согласился поставить Украине танки Leopard 2А6. По информации немецких журналистов, речь идет как минимум об одной роте Leopard 2A6. Прежде Шольц настаивал, что готов поставить боевые танки только совместно с другими странами, например с США.