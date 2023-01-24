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Военный Фокус Российско-украинская война

"ВСУ нужно разное оружие": Норвегия отправит Украине 8 танков Leopard 2А5, — СМИ

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Фото: military-informant.com | Олаф Шольц 24 января согласился на реэкспорт танков Leopard 2А6 в Украину

Норвежская армия имеет на вооружении 36 немецких танков. В прошлом году военные чиновники страны вели переговоры о возможной замене "Леопардов" на корейские K2.

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Норвегия может передать Украине до 8 немецких танков Leopard 2 A5, всего на вооружении страны есть 36 таких танков. Об этом сообщило норвежское издание Dagens Næringsliv 24 января со ссылкой на источники в правительстве.

Норвежские власти, по сведениям журналистов, вскоре примут решение о закупке новых танков. В 2022 году военные чиновники Норвегии вели переговоры о возможной замене этих танков на корейские K2.

Вечером 24 января прошло закрытое заседание расширенного комитета иностранных дел и обороны при правительстве. Его участники говорили о предоставлении военной помощи Украине, сказано в материале.

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Норвегия имет на вооружении 36 танков Leopard 2А5

Собеседники подчеркивают, что на заседании обсуждали отправку танков после заявления министра иностранных дел Германии Анналены Бербок о том, что Берлин не будет возражать, если Польша отправит Украине танки Leopard 2 A5.

"Пока я не буду комментировать будущие поставки. Конечно, Украине нужно разное вооружение, в том числе танки, которые они запрашивали", – приводит издание слова министра обороны Норвегии Бьорна Арильда Грама.

Напомним, что 24 января канцлер Германии Олаф Шольц согласился на реэкспорт танков Leopard 2А6 в Украину. Сенатор-республиканец Линдси Грэм перед этим говорил, что союзникам будет стыдно ехать в Германию на 9-ю встречу в формате "Рамштайн", если Украине не отправят танки

Фокус 24 января писал о согласии 12 стран направить Украине 100 танков Leopard 2А5, в том числе Испания, Нидерланды и Дания. Испания может отремонтировать свои танки Leopard 2A5 за месяц и передать ВСУ, но взамен ждет поставок новой техники от союзников.

Правительство Германии готовится срочно рассмотреть заявку Польши на передачу Украине танков Leopard 2А5.