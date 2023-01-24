Власти Германии срочно рассмотрят заявку Польши на передачу Leopard 2 Украине, – СМИ

По данным немецких журналистов, Польша должна быстро получить лицензию на реэкспорт своих Leopard.

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Правительство Германии намерено в спешном порядке рассмотреть заявку властей Польши на передачу Украине танков Leopard 2. Об этом сообщает Spiegel.

Немецкие журналисты ссылаются на заявления представителей правительства, по данным которых, Польша должна быстро получить лицензию на реэкспорт своих Leopard в Украину.

В Свободной демократической партии Германии (СвДП) ожидают, что федеральное правительство в скором времени разрешит властям Польши передать основные боевые танки Leopard Украине.

"Я был бы признателен, если бы эта поставка была одобрена быстро. Конечно, как и все остальное, это должно быть сделано в координации с нашими союзниками", — сказал генеральный секретарь СвДП Бижан Джир-Сараи в интервью журналистам.

Представительница СвДП Мари-Агнес Штрак-Циммерманн также призвала федеральное правительство к решительным действиям в том, что касается экспортной лицензии, которую запросила Польша.

Напомним, что Польша официально запросила у Германии разрешение на поставку танков Leopard Киеву. Глава Минобороны страны Мариуш Блащак призвал Берлин присоединится к коалиции стран, которые поддерживают Украину.

Ранее Фокус сообщал, что Бербок в ПАСЕ прокомментировала передачу Leopard 2 Украине. По словам главы немецкого МИДа, любое решение о поставках тяжелой бронетехники ВСУ должно приниматься правительством коалиционно.