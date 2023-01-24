Влада Німеччини терміново розгляне заявку Польщі на передачу Leopard 2 Україні, – ЗМІ

За даними німецьких журналістів, Польща має швидко одержати ліцензію на реекспорт своїх Leopard.

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Уряд Німеччини має намір поспішно розглянути заявку влади Польщі на передачу Україні танків Leopard 2. Про це повідомляє Spiegel.

Німецькі журналісти посилаються на заяви представників уряду, за даними яких Польща має швидко отримати ліцензію на реекспорт своїх Leopard в Україну.

У Вільній демократичній партії Німеччини (ВДП) очікують, що федеральний уряд незабаром дозволить владі Польщі передати основні бойові танки Leopard Україні.

"Я був би вдячний, якби це постачання було схвалено швидко. Звичайно, як і все інше, це має бути зроблено в координації з нашими союзниками", — сказав генеральний секретар ВДП Біжан Джір-Сарай в інтерв'ю журналістам.

Представниця ВДП Марі-Аґнес Штрак-Циммерманн також закликала федеральний уряд до рішучих дій щодо експортної ліцензії, яку запросила Польща.

Нагадаємо, що Польща офіційно запросила у Німеччини дозвіл на постачання танків Leopard Києву. Глава Міноборони країни Маріуш Блащак закликав Берлін приєднатися до коаліції країн, які підтримують Україну.

Раніше Фокус повідомляв, що Бербок у ПАРЄ прокоментувала передачу Leopard 2 Україні. За словами глави німецького МЗС, будь-яке рішення про постачання важкої бронетехніки ЗСУ має ухвалюватися урядом коаліційно.