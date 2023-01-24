"Нужно согласовать": Бербок в ПАСЕ прокомментировала передачу Leopard 2 Украине

Глава МИД Германии подчеркнула, что любое решение о поставках тяжелой техники Вооруженным силам Украины должно быть принято правительством коалиционно.

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Германия понимает, что украинским военным нужно все больше эффективного оружия, однако правительство, состоящее из многих людей, должно согласовать все нюансы и прийти к единому решению. Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, отвечая в кулуарах ПАСЕ на вопрос народного депутата Алексея Гончаренко.

"Путин действует иррационально, у него нет логики. И Украине нужно больше оружия, больше амуниции, но нужно понимать, как решить вопрос путинской агрессии", — сказала Бербок.

Министр иностранных дел Германии добавила, что ее позиция предельно известна: она за поставку вооружения для ВСУ. В том числе, и танков Leopard 2.

"Однако коалиционное правительство Германии состоит из многих людей, которые согласовывают все вопросы", — уточнила она.

Напомним, 22 января министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила о том, что Германия не будет мешать Польше, если та решит передать ВСУ танки Leopard. По словам главы МИД ФРГ, их страна еще не получала от Польши сигнал об односторонней передаче танков Украине. Об этом она сказала, отвечая на вопрос интервьюера.

Ранее Фокус также писал, что Польша отправит Германии запрос на танки Leopard для ВСУ. Премьер-министр Матеуш Моравецкий допустил создание малой коалиции стран ЕC для передачи танков в случае отказа немцев. Польша имеет более 350 танков Leopard в действии и около 200 — на хранении.