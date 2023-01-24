"Потрібно узгодити": Бербок у ПАРЄ прокоментувала передачу Leopard 2 Україні

Глава МЗС Німеччини наголосила, що будь-яке рішення про постачання важкої техніки Збройним силам України має бути ухвалене урядом коаліційно.

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Німеччина розуміє, що українським військовим потрібно все більше ефективної зброї, проте уряд, який складається з багатьох людей, має узгодити всі нюанси та дійти єдиного рішення. Про це заявила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, відповідаючи у кулуарах ПАРЄ на запитання народного депутата Олексія Гончаренка.

"Путін діє ірраціонально, він не має логіки. І Україні потрібно більше зброї, більше амуніції, але треба розуміти, як вирішити питання путінської агресії", — сказала Бербок.

Міністр закордонних справ Німеччини додала, що її позиція дуже відома: вона за постачання озброєння для ЗСУ. В тому числі і танків Leopard 2.

"Проте коаліційний уряд Німеччини складається з багатьох людей, які узгоджують усі питання", — уточнила вона.

Нагадаємо, 22 січня міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила про те, що Німеччина не заважатиме Польщі, якщо та вирішить передати ЗСУ танки Leopard. За словами глави МЗС ФРН, їхня країна ще не отримувала від Польщі сигналу про односторонню передачу танків Україні. Про це вона сказала, відповідаючи на запитання інтерв'юера.

Раніше Фокус також писав, що Польща надішле Німеччині запит на танки Leopard для ЗСУ. Прем'єр-міністр Матеуш Моравецький допустив створення малої коаліції країн ЄС для передачі танків у разі відмови німців. Польща має понад 350 діючих танків Leopard та близько 200 – на зберіганні.