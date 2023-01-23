"Іскра надії": Польща надішле Німеччині запит на танки Leopard для ЗСУ

Прем'єр-міністр Матеуш Моравецький допустив створення невеликої коаліції країн ЄС для передачі танків у разі відмови німців. Польща має понад 350 танків Leopard у дії та близько 200 – на зберіганні.

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Польща направить Німеччині офіційний запит на дозвіл про передачу Україні танків Leopard. У разі відмови Варшава все рівно відправить їх Києву, повідомив 23 січня в ефірі TVN24 прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький на конференції у Познані.

Формальний запит, який готуються направити до Німеччини, стане другорядним питанням, наголосив глава уряду.

Нещодавня заява міністра закордонних справ Німеччини Анналени Бербок про те, що Берлін не перешкоджатиме Польщі у відправленні танків Україні, є "іскрою надії", продовжив Моравецький.

[ + – ] Бербок допустила передачу танків Leopard із Польщі Фото: РБК

"Тиск має сенс. Наші зусилля щодо створення коаліції держав, які хочуть допомогти Україні, виявляються ефективними", — звернув він увагу.

У Польщі, за словами прем'єра, є понад 350 діючих танків Leopard і близько 200 — на зберіганні. На запитання, чи просила Польща у Німеччини дозвіл на відправку танків, Моравецький відповів, що поляки надішлють цей запит.

"Навіть якщо ми не отримаємо згоди, у складі невеликої коаліції, навіть якщо в ній не буде німців, ми все одно передамо танки ЗСУ. Наша умова — це створення хоча б маленької коаліції держав на даний момент", — сказав він.

Радіостанція ВВС повідомила, що танки Leopard 2 спеціально розробляли для протистояння російським Т-90. За різними оцінками, у світі налічується понад 2 тисячі танків Leopard різних модифікацій.

Нагадаємо, Моравецький 22 січня заявив, що Німеччина може залишитися на неправильній сторінці історії, якщо зволікатиме у питаннях постачання зброї Україні.

Німецькі ЗМІ раніше писали про роздратування Вашингтона через відмову Німеччини передати танки Leopard для ЗСУ. У Пентагоні з жовтня наполягають, що між поставками американських танків Abrams та Leopard не може бути зв'язків.

Фокус докладно розбирав усе, що відомо про танк Leopard 2 і чому він кращий за будь-який російський аналог. "Леопарди" дуже добре показали себе у боях в Афганістані.