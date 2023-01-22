Передача Україні танків Leopard: у Польщі заговорили про саботаж Берліна

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що буде створено меншу коаліцію країн, готових допомагати Україні в її війні, якщо Німеччина й надалі затягуватиме процес із передачею танків.

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Прем'єр-міністр Матеуш Моравецький заявив, що "якщо не буде згоди Німеччини щодо танків Leopard 2, то буде створено меншу коаліцію країн, готових пожертвувати частину своїх сучасних танків воюючій Україні". "Ми не пасивно спостерігатимемо, як Україна спливає кров'ю. Україна та Європа виграють цю війну — з Німеччиною чи без неї", — підкреслив Моравецький. Про це пише PAP.

У п'ятницю, 20 січня, на останній зустрічі "Рамштайну" контактна група з оборонної підтримки України обговорювала, серед іншого, передачу Україні танків Leopard 2, але рішення так і не було ухвалено. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус повідомив, що питання про дозвіл експорту танків Leopard 2 обговорювалося, але рішення з цього питання не було і що слід ретельно зважити всі "за" і "проти", і взагалі останнє слово залишається за канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

Моравецький заявив, що позиція Німеччини неприйнятна.

"Минув майже рік з початку війни. Щодня вмирають безневинні люди. Російські бомби сіють хаос в українських містах. Вони падають на цивільні об'єкти, вбивають жінок і дітей. Докази військових злочинів, скоєних російською армією, можна побачити по телевізору і на YouTube. Що ще потрібно Німеччині, щоб розплющити очі та почати діяти відповідно до потенціалу німецької держави?", — обурився польський прем'єр-міністр.

За його словами, Німеччині не потрібно активувати 100% своїх ресурсів. 30 відсотків було б достатньо, або й навіть 10 відсотків.

"Однак насамперед Берліну не слід послаблювати чи саботувати дії інших країн", — заявив прем'єр-міністр Польщі.

Він зазначив, що Польща та її громадяни дуже багато зробили для України. І не минає й дня, щоб польський уряд не шукав допомоги для України у різних переговорах на міжнародному рівні.

"Ми тісно співпрацюємо з США, ми побудували коаліцію європейських країн, які приєдналися до підтримки України. У мене самого була незліченна кількість розмов про санкції. І якраз у той момент, коли здається, що ситуація з важким озброєнням для України дещо покращується, Німеччина втручається і висловлює побоювання. Ворог на Сході, а ми витрачаємо час на дискусії, які ні до чого хорошого не призводять", — заявив Моравецький.

На його думку, причина "стриманості" Берліна у тому, що вони потрапили у власну пастку. За словами Моравецького, у Німеччині роками проводили політику зближення з Росією, намагаючись "умилостивити російського ведмедя" щедрими контрактами.

Але коли ця політика не принесла своїх плодів, німцям важко визнати свою неправоту. Моравецький зазначив, що він постійно закликає Олафа Шольца до рішучих дій. Бо Німеччина — потужна країна з погляду економіки та військової могутності, яка може зробити свій внесок у перемогу.

"Україна та Європа виграють цю війну — з Німеччиною чи без неї. Однак від Німеччини залежить, чи захочуть вони приєднатися до місії з припинення російського варварства, чи пасивно спостерігатимуть за цим, прирікаючи себе на те, щоб опинитися на неправильному боці історії", — заявив Моравецький.

Далі він зазначив, що хотів би почути чітку заяву про те, що Берлін підтримує відправку танків до України. Як і заява, що Німеччина розглядає можливість приєднання до коаліції країн, які відправлять Leopard 2 до України.

"Війна тут і зараз. Українським захисникам Європи танки потрібні терміново. Німці хочуть тримати їх на зберіганні, поки Росія не переможе Україну і не постукає у двері Берліна", — сказав Моравецький.

А якщо Німеччина затягуватиме з рішенням щодо відправлення танків, і в тому числі з постачанням 14 танків Leopard 2 з Польщі, то, як заявив Моравецький, просто буде створено меншу коаліцію країн, яка готова пожертвувати частину своєї сучасної техніки воюючій Україні.

"Ми не пасивно спостерігатимемо, як Україна спливає кров'ю. Український народ бореться за нашу свободу. Ми не дозволимо Росії захопити Київ, а потім підпалити Європу. Рішення підтримати українську армію виправдане і політично, і морально. Сподіваюся, німці рано чи пізно це зрозуміють. Однак будь-яка країна, яка вже це розуміє, обов'язково піде стопами Польщі", — резюмував прем'єр-міністр Матеуш Моравецький і подякував європейським друзям за підтримку України.

Нагадаємо, раніше Верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки й віце-президент Європейської комісії Жозеп Боррель підтвердив, що рішення про постачання західних танків в Україну затягується головним чином через Німеччину.