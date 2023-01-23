Німецькі танки Leopard 2 мають низку особливостей, наприклад, постійна розробка нових боєприпасів, що дозволить ЗСУ ефективніше знищувати російські машини. Фокус зібрав дані про бойове застосування танків, вивчив історію їх створення та основні відмінності.

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Очікувалося, що засідання міністрів оборони у форматі "Рамштайн-8" приведе до рішення про передачу танків Leopard 2 Україні. Цього не сталося, але українських військових усе рівно відправлять освоювати німецькі машини, що може означати, що танки все ж таки будуть. Фокус зібрав усе, що відомо про один із наймасовіших танків у Європі — Leopard 2.

Історія створення Leopard 2

Leopard 2 – це розробка німецького концерну Krauss-Maffei Wegmann. По суті, це продовження ідей Leopard 1 та втілення напрацювань США й Німеччини у 1960-х роках. Країни планували створити єдиний основний бойовий танк MBT-70. Незважаючи на те, що країни розділилися, надалі Німеччина використовувала ідеї спільної роботи.

Машину розробляли, щоб вона відповідала 4 принципам:

високий рівень захисту;

маневреність на полі бою;

вогнева міць;

система керування вогнем.

За даними італійських збройних сил, станом на 2020 рік 47% усіх танків у Європі були саме Leopard різних модифікацій. З 1979 року було виготовлено 3200 танків.

[ + – ] Кількість танків у Європі

Які існують модифікації танка Leopard 2

З 1979 року Leopard 2 пройшов кілька етапів модернізації:

2A1 — позбавлення від "дитячих проблем";

2A2 — новий приціл та трос для буксирування;

2A3 — нова цифрова радіостанція;

2A4 — автоматичне пожежогасіння, башта з титан-вольфрамовою бронею;

2A5 — нова башта з додатковим бронюванням, нові приціли для командира та навідника;

2A6 — нова 120-мм гармата Rheinmetall L55;

2A7 – новий камуфляж Barracuda, додаткова силова установка Steyr M12 TCA.

Усі вони мають свої особливості. Наприклад, 2А1 це доопрацювання танка і порятунок його "дитячих проблем". Було доопрацьовано тепловізійний приціл. Наступні моделі до 2А4 отримували покращення в системі керування вогнем, радіостанції та іншими системами. Ймовірно, Україна отримає версію саме 2A4 із Польщі та інших країн.

[ + – ] Відмінності модифікацій танка Leopard 2

Leopard 2A4 оснастили автоматичною системою пожежогасіння. Також було покращено бронювання башти, зроблено кроки для підвищення виживання екіпажу. Маса танка почала становити 55 тонн. У ЗМІ писали, що Німеччина могла передати Україні танки Leopard 2A5. Ця версія відрізняється від 2A4 ще більшою захищеністю, новими технологіями та покращеною гальмівною системою.

З отриманням "Леопардів" Україна отримає можливість модернізувати їх надалі чи навіть зробити українську версію, як це зробила Польща з Leopard 2 PL, Швеція з Leopard 2 S чи Данія з Leopard 2A5 DK. Якщо ж йти німецькими пакетами модернізації, то 2А4 можна буде довести до версії 2А6, де вже встановлюють довшу гармату.

У чому особливість боєприпасів Leopard 2

Як розповів директор фонду "Повернись живим" Тарас Чмут у подкасті, присвяченому танку, однією з головних особливостей є постійне доопрацювання боєприпасів. Навіть маючи версію 2A4, боєприпаси можуть бути більш ефективними проти російських танків. У радянській/російській школі мало розробляють нові типи снарядів.

[ + – ] Підкаст про танки Leopard 2

Бойове застосування танка Leopard 2

Німецькі танки за час виробництва брали участь у кількох військових конфліктах:

війна у Косово

війна в Афганістані

війна у Сирії

Leopard 2 на Балканах

В ході війни у Косово Німеччина передала до KFOR 28 танків Leopard 2A5. У ході цього конфлікту танки використовували в основному для патрулювання, захисту важливих об'єктів та залякування конфліктуючих сторін. Потім 2A5 у 2000 році замінили на 2A4. Танки знаходилися в Косово та Північній Македонії. З 1999 по 2004 роки не було втрачено жодного "Леопарду". Проте й сторони там не мали достатньо тяжкого озброєння для знищення таких машин.

[ + – ] Leopard 2A5 у Косово

Leopard 2 в Афганістані

Війна в Афганістані стала першим серйозним випробуванням для важких німецьких танків. У складі міжнародної коаліції Leopard 2 були відправлені Канадою та Данією у 2007 році. Танки також планували використовувати для патрулювання та захисту баз. За кілька років було втрачено кілька танків, переважно через підрив на мінах. В основному екіпажі відбулися незначними пораненнями. 25 липня 2008 року стався єдиний випадок, коли внаслідок підриву на саморобному вибуховому пристрої постраждав екіпаж танка Leopard 2A5DK із Данії. Загинув водій, оскільки танк не мав додаткового захисту від підривів на міні. Інші члени екіпажу отримали легкі поранення.

"Леопарди" ефективно себе показали в ході боїв у Афганістані.

Наприкінці 2008 року в Афганістані відбувалася операція Red Dagger у провінції Гільменд. Танки використовували для підтримки піхоти. Операція пройшла успішно і командування згодом заявило, що саме Leopard 2 відіграли вирішальну роль під час битви.

[ + – ] Leopard 2 в Афганістані

Leopard 2 у Сирії

Найневдалішим досвідом застосування танків Leopard 2 стала війна у Сирії. Туреччина мала кілька десятків танків у модифікації 2А4. У грудні 2016 року з'явилися докази, що танки знищили бойовики ІДІЛ. Турецька армія втратила 10 танків: 5 знищено протитанковими ракетами, два від мін, один від артилерійського чи мінометного обстрілу, інші два з невідомих публіці причин. Як зазначають у журналі National Interest, цьому сприяло неправильне застосування танків.

[ + – ] Знищений Leopard 2A4 у Сирії [ + – ] Знищений Leopard 2A4 у Сирії [ + – ] Знищений Leopard 2A4 у Сирії

Турки використовували Leopard 2 у тилу як засоби вогневої підтримки дальньої дії. Ізольовані на відкритих вогневих позиціях танки лишилися без піхоти поблизу. Leopard 2 були дуже вразливі для засідок. Тому автор підкреслює, що танки потрібно використовувати у складі загальновійськових сил у прикритті піхоти. Тоді ворог не зможе обійти техніку та знищити її протитанковими засобами. Додамо, таких же помилок припускаються і ЗС РФ у спробах атакувати українські позиції.

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