Видання пише, що Німеччина може передати Україні танки, які поки що використовувалися лише на навчаннях. Постачання можна об'єднати з іншими країнами Європи.

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У Міноборони Німеччини ще влітку склали список танків Leopard 2 на випадок їхньої передачі Україні. Про це пише видання SPIEGEL із посиланням на свої джерела.

Повідомляється, що у Бундесвері є 312 різних танків Leopard 2 різних серій, з яких 99 знаходилися на ремонтно-профілактичних роботах. Один і зовсім збиралися списувати. Робочих танків було 212. Серед них – танки різних моделей, включаючи 2А5, 2А6, 2А7 і 2А7В, що є найсучаснішою версією.

Крім того, у списку, про який розповіли журналістам, цілком можливо, що Бундесвер міг би передати Україні 19 танків Leopard 2A5. Щоправда, нині вони застосовуються лише з навчаннях.

Якщо уряд Німеччини погодиться на постачання танків в Україну, то танки Бундесверу об'єднають з польськими поставками, а також з поставками з інших країн Європи. Так, Польща має на озброєнні Type 2A4 Leopard, що аналогічні моделі 2A5.

Проте, як сказано у матеріалі, зібрати все разом непросто. Наприклад, більшість танків Leopard 2 у Європі оснащені гідравлічним керуванням вежею, а моделі Бундесверу мають електричне керування.

За словами журналістів, той факт, що Бундестаг має список і вже знає, які танки варто поставити Україні, може чинити тиск на уряд.

Представник Християнсько-демократичного союзу Німеччини Хеннінг Отте заявив :

"Небажання постачати основні бойові танки через відсутність складських списків є ознакою неадекватності".

Нагадаємо, що в ГУР заявили, що західні партнери дадуть Україні танки Leopard 2, оскільки рішення про перемогу сформовано. Наразі тривають переговори, наскільки публічною має бути передача нового озброєння.

Також Фокус писав, що, на думку Еда Арнольда з Королівського інституту об'єднаних служб, зволікання з поставками танків ляже плямою на репутації Німеччини на десятиліття. Він упевнений, що якщо наступ РФ виявиться успішним або наступ України не вдасться, Берліну буде дуже складно переконати союзників у тому, що це вина Німеччини.

Крім того, глава Міноборони України різьбярів заявив, що танкові екіпажі ЗСУ почнуть освоєння Leopard-2. Він зазначив, що багато учасників засідання на авіабазі в Рамштайні оголосили про свої пакети військової допомоги "за зачиненими дверима".