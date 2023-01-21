"Це вже прорив": партнери дадуть Україні танки Leopard 2, рішення про перемогу сформовано, — ГУР

За словами Юсова, консенсус про перемогу України у війні вже сформовано на Заході. Наразі тривають переговори, наскільки публічною має бути передача нового озброєння.

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Західні партнери поставлять Україні танки Leopard 2. Однак зараз тривають переговори про те, наскільки це рішення та процес постачання будуть публічними. Про це заявив представник ГУР Міноборони Андрій Юсов під час ефіру на каналі "Еспресо".

Юсов заявив, що Захід за останній рік сильно змінився, якщо говорити про постачання озброєння Україні, а також розуміння ситуації з Росією.

"Все, що ми бачимо за допомогою засобів протиповітряної, протиракетної оборони та бронетехніки — це вже прорив", — заявив представник ГУР.

За його словами, публічного рішення про передачу танків поки не було, проте Україна їх обов'язково отримає, оскільки консенсус про її перемогу у війні вже сформовано на Заході.

"Спільна позиція партнерів щодо необхідності перемоги України вже сформована, а для цього точно потрібні танки, у тому числі танки Leopard 2", — сказав Юсов.

Він також зазначив, що істерично європейська дипломатія ніколи не була простою, у ній було багато неоднозначностей, проте зараз Київ цікавить результат. Україна не повинна послаблювати свої дипломатичні зусилля та зусилля на фронті.

"Тиск України та її друзів, що стосується постачання танків, є актуальним. Те, що сьогодні продовжує робити Польща та країни Балтії – це та допомога, яка необхідна. Але загалом я оптиміст", — сказав представник ГУР.

[ + – ] Юсов про постачання танків

Раніше Фокус писав, що Резніков заявив, що британські бойові вертольоти Sea King прибули в Україну. Як зазначив глава міноборони, літальні апарати допоможуть "захистити моря та землі по всій Європі".

Також повідомлялося, що, на думку Еда Арнольда з Королівського інституту об'єднаних служб, зволікання з поставками танків ляже плямою на репутації Німеччини на десятиліття. Він упевнений, що якщо наступ РФ виявиться успішним або наступ України не вдасться, Берліну буде дуже складно переконати союзників у тому, що це вина Німеччини.

Ще нагадаємо, що експерт розповів про корисну функцію ударного дрона "Укроборонпрому". Розробники натякнули, що БПЛА зможе літати на 1000 км та повертатися після успішних атак. За словами Олега Жданова, дрон має бути малопомітним та не користуватися зовнішнім зв'язком, щоб уникнути ворожих засобів РЕБ.