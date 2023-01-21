"Москва вже боїться": експерт розповів про корисну функцію ударного дрона "Укроборонпрому"

Розробники натякнули, що БПЛА зможе літати на 1000 км та повертатися після успішних атак. За словами Олега Жданова, дрон має бути малопомітним та не користуватися зовнішнім зв'язком, щоб уникнути ворожих засобів РЕБ.

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"Укроборонпром" готується випустити далекобійний безпілотник вітчизняного виробництва, здатний долетіти до Москви. Український військовий експерт Олег Жданов розповів про важливі особливості моделі на своєму YouTube-каналі.

"Укроборонпром" заявив не дальність дії 1000 км, а бойовий радіус. Як вважає експерт, безпілотник може пролетіти таку відстань в один кінець, а потім повернутися до України після виконання бойового завдання. Однак поки невідомо, чи має нова модель таку технологію, все залежить від систем управління та наведення.

"Зазвичай з цією функцією безпілотник йде в глухе мовчання і просто летить координатами додому", — пояснив Олег Жданов. — "Він не випромінює нічого, стає малопомітним і ніякі перешкоди радіоелектронної боротьби йому вже не страшні, тому що він не має каналу зовнішнього зв'язку".

Він зазначив, що невдовзі після анонсу від "Укроборонпрому" росіяни почали посилювати систему ППО в Москві, розставляючи комплекси навколо міста, у всіх районах і навіть у центрі. Вони створюють багаторівневу ешелоновану оборону, видаючи небоєздатність стаціонарної системи захисту.

"Та система ППО, яку називали непереборною — насправді нульова. Я приходжу до такого висновку, оскільки Міноборони Росії розставляє в Москві та навколо неї всі види систем ППО", — зазначив експерт. — "Москва дуже боїться, що щось прилетить і якийсь "хлопок" може статися у самій столиці. Вони практично не сподіваються на свою стаціонарну систему, і це гріє душу".

13 січня повідомляли, що "Укроборонпром" успішно випробував новий ударний безпілотник, здатний літати на 1000 км із корисним навантаженням вагою 75 кг. Як розповіла речниця концерну Наталія Сад, розробка наблизилася до виробництва, тому проєкт переводять у режим суворої таємності. "Укроборонпром" заявляв про функцію повернення, що дозволить атакувати цілі по кілька разів.

19 січня з'явилася інформація, що системи ППО почали встановлювати на дахах адміністративних будівель у Москві. Один із комплексів ЗРПК "Панцир-С1" помітили на верхівці Третього будинку Міністерства оборони РФ, розташованого поблизу Кремля.

Писали також, що систему ППО "Панцир-С1" розмістили біля резиденції Володимира Путіна у Ново-Огарьові під Москвою. Очевидці звернули увагу на комплекс через гучний шум, яким супроводжується його робота.