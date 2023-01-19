У Москві на дахах адміністративних будівель встановлюють засоби ППО (фото, відео)

У Міноборони України повідомили, що засіб ППО з'явився на даху будівлі Третього будинку Міністерства оборони РФ, який розташований неподалік від Кремля.

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У Москві на адміністративні будівлі почали встановлювати засоби ППО. На одній із вулиць помітили ЗРПК "Панцир-С1", про що пише телеграм-канал NEXTA Live.

[ + – ] ЗРПК "Панцир-С1" у Москві

У мережі повідомляють, що комплекс встановили на будівлі за адресою Тетеринський провулок 8, де розташований бізнес-центр. Зазначимо, що до Кремля звідти лише близько 2 кілометрів.

Крім того, установка з'явилася на даху будівлі Міністерства оборони Росії, про що заявили в Міноборони України у Telegram.

"Міноборони РФ також чогось боїться", — йдеться в повідомленні.

[ + – ] ЗРПК "Панцир-С1" на будівлі Міноборони РФ

Третій будинок Міністерства оборони РФ розташований на Фрунзенській набережній. Будівля також розташована неподалік від Кремля.

Що таке ЗРПК "Панцир-С1"

"Панцир-С1" — це самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс морського та наземного базування. Призначений для ближнього прикриття цивільних і військових об'єктів від усіх засобів повітряного нападу. Станом на 2022 рік, у Військах протиповітряної та протиракетної оборони 36 одиниць "Панцир-С1".

Раніше Фокус писав, що в Москві розгорнули дивізіон ППО С-400. РосЗМІ пишуть, що безліч комплексів ППО дислоковані по всьому Підмосков'ю. Проте офіційно про розгортання С-400 безпосередньо в столиці РФ нічого не повідомили.

Також повідомлялося, що в Росії похвалилися новим способом захисту зв'язку від перехоплення на війні. Фахівці концерну "Сузір'я" запропонували спотворювати сигнали, щоб їх було складніше розпізнавати. Вони очікують, що це вбереже комплекси ЗС РФ від обстрілу.

Українська розвідка заявила, що РФ планує розмістити танки Т-14 "Армата" в Україні. У Міноборони Великобританії вважають, що розгортання Т-14 буде для Росії ризикованим рішенням через проблеми адаптації логістичного ланцюжка.