Щоб прикрити аеродром: у Москві розгорнули дивізіон ППО С-400 (фото)

РосЗМІ пишуть, що безліч комплексів ППО дислоковані по всьому Підмосков'ю. Проте офіційно про розгортання С-400 безпосередньо у столиці РФ нічого не повідомили.

Related video

У Москві розгорнули дивізіон систем ППО С-400. Про це повідомив російський телеграм-канал " ЧТД ".

Повідомляється, що разом з машини розгорнуто й станцію радіолокації. Дивізіон помітили між Лосиним островом та Сокільниками.

"Взагалі безліч комплексів ППО дислоковані по всьому Підмосков'ю, проте про розгортання С-400 безпосередньо в столиці нічого не повідомлялося", — сказано в повідомленні.

Канал пише, що С-400 могли розгорнути для захисту військового аеродрому в Щолкові "Чкаловський", який знаходиться поряд із Москвою. Також машини можуть брати участь у військових навчаннях.

[ + – ] У Москві розгорнули дивізіон ППО С-400

Що таке комплекс С-400

С-400 – це зенітний ракетний комплекс великої та середньої дальності. Він використовується для знищення всіх засобів повітряно-космічного нападу. Повідомляється, що він може збивати і гіперзвукові цілі.

Раніше Фокус писав, що "Укроборонпром" успішно випробував дрон-аналог Shahed. Держконцерн провів кілька повітряних випробувань дрону-камікадзе, який доручив зробити головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Його унікальність полягає в атаці ворожих цілей кілька разів.

Ще нагадаємо, що стало відомо, які військові технології Ізраїль передає Україні. Як каже посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук, уряд Тель-Авіва працює над тим, щоб передати технології для раннього сповіщення про запуск ракет та дронів.

Також повідомлялося, що український БПЛА Shark вів розвідку над Донецьком. БПЛА шукав ворожі цілі, якість зображення відео та зум виявилися високою. Апарат легко впізнається за формою та малюнком у вигляді голови акули на передній частині.