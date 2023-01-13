Стало відомо, які військові технології Ізраїль передає Україні (відео)

Як каже посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук, уряд Тель-Авіва працює над тим, щоб передати технології для раннього сповіщення про запуск ракет і дронів.

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Надзвичайний та Повноважний посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук заявив, що Тель-Авів передає Києву технології оповіщення про ракети та дрони. Про це він повідомив у процесі брифінгу в українському медіацентрі.

За словами Корнійчука, телефонна розмова президента України Володимира Зеленського та новообраного прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу не принесла прориву у відносинах, проте багато чого він не може коментувати. З того, що можна говорити публічно, Україні передають технології для оповіщення.

"Продовжується робота з передавання ізраїльських технологій, пов'язаних із розумним оповіщенням про ракети і дрони. Тобто ця технологія офіційно передається ізраїльською стороною. І я думаю, що через деякий час ми отримаємо її повністю", — заявив Корнійчук.

Він додав, що потрібно ще кілька тижнів, щоб Україна отримала чіткість у питанні з іранськими дронами. Уряд Ізраїлю зараз більше зайнятий внутрішніми питаннями.

Також він додав, що мешканці Ізраїлю продовжують виступати за допомогу Україні.

Нагадаємо, 12 січня у ЗМІ заявили, що Ізраїль планує і надалі "менш голосно" говорити про російсько-українську війну, оскільки не хоче, щоб РФ заважала протистояти Ірану та Хезболлі в Сирії.

29 грудня в Міноборони Ізраїлю заявили, що вони допускають завдання удару по ядерних об'єктах Ірану.