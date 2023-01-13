Стало известно, какие военные технологии Израиль передает Украине (видео)

Как говорит посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук, правительство Тель-Авива работает над тем, чтобы передать технологии для раннего оповещения о запуске ракет и дронов.

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Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук заявил, что Тель-Авив передает Киеву технологии оповещения о ракетах и дронах. Об этом он сообщил в ходе брифинга в украинском медиа центре.

По словам Корнийчука, телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского и новоизбранного премьер-министра Биньямина Нетаньяху не принес прорыва в отношениях, однако много чего он не может комментировать. Из того, что можно говорить публично Украине передают технологии для оповещения.

"Продолжается работа по передаче израильских технологий, связанных с разумным оповещением о ракетах и дронах. То есть эта технология официально передается израильской стороной. И я думаю, что через некоторое время мы получим ее полностью", — заявил Корнийчук.

Он добавил, что нужно еще несколько недель, чтобы Украина получила ясность в вопросе с иранскими дронами. Правительство Израиля сейчас больше занято внутренними вопросами.

Также он добавил, что жители Израиля продолжают выступать за помощь Украине.

Напомним, 12 января в СМИ заявили, что Израиль планирует и дальше "менее громко" говорить о российско-украинской войне, так как не хочет, чтобы РФ мешала противостоять Ирану и Хезболле в Сирии.

29 декабря в Минобороны Израиля заявили, что они допускают нанесение удара по ядерным объектам Ирана.