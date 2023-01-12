Поставки оружия для Украины: стало известно, присоединится ли к ним Израиль

Официальный Иерусалим будет и дальше "говорить менее громко" о российско-украинской войне, так как не хочет чтобы Россия помешала ему противостоять Ирану и Хезболле в Сирии.

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Биньямином Нетаньяху видимо не будет менять политику по отношению к Украине, Израиль продолжит официально поддерживать Украину только гуманитарной помощью. Об этом сообщает Politico.

По словам министра иностранных дел Израиля Эли Коэна, с которым пообщались журналисты издания, официальный Иерусалим и дальше будет пытаться "сохранять баланс" на мировой арене и "говорить менее громко" о российско-украинской войне.

Эксперты, с которыми также поговорили сотрудники медиа, считают, что такая позиция правительства, возглавляемого Биньямином Нетаньяху, связанна с международными отношениями Израиля и Сирии.

"С одной стороны, Иран предоставляет России беспилотники, но в то же время Россия позволила Израилю противостоять Ирану и "Хизбалле" в Сирии. Эта договоренность окажется в опасности, если Израиль поможет украинцам убивать русских, поэтому Нетаньяху и его команда вряд ли изменят курс", — прокомментировала ситуацию эксперт по международным отношениям из Университета Джонса Хопкинса Рафаэлла дель Сарто.

По ее словам, Израиль будет продолжать сопротивляться глобальным призывам об оказании военной помощи.

Однако официальный Иерусалим не отказывается поставлять в Украину продовольствие, медикаменты, воду и другую гуманитарную помощь.

Напомним, в начале января СМИ писали о том, что новый глава МИД Израиля собрался возобновить прямые контакты с Россией. В профильном министерстве Израиля заявили о том, что теперь будут меньше говорить о российско-украинской войне, но продолжат гуманитарную поддержку Украины.

Фокус также рассказывал читателям историю израильского бойца, воюющего в ВСУ. Арью Бен-Иехуда освобождал от российских оккупантов Херсон и Киевскую область.