Новый глава МИД Израиля собрался возобновить прямые контакты с Россией — СМИ

В МИД Израиля заявили о том, что теперь будут меньше говорить о российско-украинской войне, но продолжат гуманитарную поддержку Украины.

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Недавно назначенный глава Министерства иностранных дел Израиля Эли Коэн во вторник, 3 января, заявил о готовности возобновлять прямые контакты с Россией и анонсировал переговоры со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Об этом сообщает издание Haaretz.

При этом Коэн отказался комментировать запрос Украины на оборонительное вооружение от Израиля.

Вместе с тем глава МИД отметил, что "значительная гуманитарная помощь" Украине будет продолжена и добавил, что в министерстве теперь будут меньше говорить о российско-украинской войне.

"В вопросе России и Украины мы точно сделаем одно — меньше будем говорить публично", — цитирует Коэна Haaretz.

Напомним, 18 декабря The Washington Post сообщал о том, что украинские евреи просят Израиль изменить свою политику невмешательства и помочь Украине противостоять российской агрессии.

28 декабря министр обороны Израиля Бени Ганц заявил во время своего выступления на авиабазе израильских ВВС Хацерим, что еврейскому государству удалось существенно поднять свой уровень готовности к возможному столкновению с Ираном.