Новий глава МЗС Ізраїлю зібрався відновити прямі контакти з Росією, — ЗМІ

У МЗС Ізраїлю заявили про те, що тепер менше говоритимуть про російсько-українську війну, але продовжать гуманітарну підтримку України.

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Нещодавно призначений глава Міністерства закордонних справ Ізраїлю Елі Коен у вівторок, 3 січня, заявив про готовність поновлювати прямі контакти з Росією та анонсував переговори зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим. Про це повідомляє видання Haaretz.

Коен відмовився коментувати запит України на оборонне озброєння від Ізраїлю.

Водночас глава МЗС зазначив, що "значну гуманітарну допомогу" Україні продовжать і додав, що в міністерстві тепер менше говоритимуть про російсько-українську війну.

"У питанні Росії та України ми точно зробимо одне — менше говоритимемо публічно", — цитує Коена Haaretz.

Нагадаємо, 18 грудня The Washington Post повідомляв про те, що українські євреї просять Ізраїль змінити свою політику невтручання та допомогти Україні протистояти російській агресії.

28 грудня міністр оборони Ізраїлю Бені Ганц заявив під час свого виступу на авіабазі ізраїльських ВПС Хацерім, що єврейській державі вдалося суттєво підняти свій рівень готовності до можливого зіткнення з Іраном.