Ханука в режимі блекауту: українські євреї закликали Ізраїль допомогти Україні, — WP

Співрозмовники видання вважають, що Україна має право критикувати ізраїльський уряд через відсутність підтримки. В Ізраїлі, за словами журналістів, не хочуть псувати власні відносини з Росією.

Related video

Українські євреї просять Ізраїль змінити свою політику невтручання та допомогти Україні протистояти російській агресії. Про це пише видання The Washington Post.

Іудеї, які живуть в Україні, готуються святкувати Хануку — фестиваль вогнів — у режимі постійних відключень електроенергії через масований обстріл Російської Федерації. Це змушує євреїв все активніше звертатися до своєї історичної батьківщини з проханням відреагувати належним чином на те, що відбувається в Україні.

Як уточнюють журналісти, Ізраїль відмовився надати Україні зброю чи системи ППО та відмовився приєднатися до антиросійських санкцій Заходу, побоюючись поставити під загрозу власні відносини з Росією.

Один із співрозмовників видання, 56-річний Давид, після вторгнення Російської Федерації спеціально приїхав із Ізраїлю в Україну добровольцем, щоб боротися проти "нового Гітлера" — Путіна. Він вважає, що Київ має повне право критикувати ізраїльський уряд через відсутність підтримки.

Посол Ізраїлю у Києві Майкл Бродський підтвердив журналістам, що чув негативні коментарі від деяких українських євреїв щодо позиції Єрусалиму. При цьому він наголосив, що зв'язки Ізраїлю у сфері безпеки з Росією створюють обмеження, які неможливо подолати. За словами дипломата, більшість його співвітчизників в Україні розуміє, що Ізраїль перебуває у скрутному становищі.

Тим часом ізраїльський уряд обурений звинуваченнями на свою адресу. У Єрусалимі вважають, що "Залізна баня" навряд чи допоможе Україні захистити себе. Крім того, тут нагадують про надання гуманітарної допомоги на суму понад $30 млн, куди увійшли генератори, медичне обладнання та польовий шпиталь.

Нагадаємо, Ізраїль ділиться з Україною технологіями будівництва безпечних будинків. В Ізраїлі вже 30 років діють спеціальні вимоги щодо будівництва нових будинків. Там мають бути укриття з товстими стінами та броньованими дверима.