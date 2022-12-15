Унікальний досвід: Ізраїль ділиться з Україною технологіями будівництва безпечних будинків
В Ізраїлі вже 30 років діють спеціальні вимоги щодо будівництва нових будинків. Там мають бути укриття з товстими стінами та броньованими дверима.
У Польщі відбувається польсько-українсько-ізраїльський інноваційний саміт-2022. Зокрема, Ізраїль поділиться досвідом будівництва будинків в особливих умовах. Про це повідомляє репортаж із телемарафону, передає "УНІАН".
Ізраїль — це країна, яка майже всю свою історію живе за умов війни. Тому ще 30 років тому в державі ухвалили норми будівництва для безпечних будинків. У кожній новобудові повинні бути кімнати, де можна сховатися від обстрілу або стихійного лиха. Стіни таких укриттів мають бути товстими, а двері — броньованими.
"Якщо раніше в Україні проєктували будинки з трояндою вітрів, то в Ізраїлі проєктують на основі троянди війни. Тобто, звідки йде найбільша загроза, наприклад, лікарні будуються повністю захищеними, з окремими залами. Це передові технології. Україна сьогодні — це Ізраїль 50 років тому", — заявив гендиректор компанії BIM Leaders Алекс Затульський.
Він також додав, що в Україну "прилітають" різні ракети та боєприпаси. Ізраїль має передовий досвід у впровадженні іноваційних технологій у житлові будинки. За це відповідає служба тилу в Ізраїлі. Військові попереджають про небезпеку, інформують дітей, як правильно поводитися, а також саме вони навчають українців.
Посол України в Ізраїлі Михайло Бродський заявив, що в Ізраїлі вже побувало 200 фахівців та ще 800 відвідали тренінги онлайн.
На сайті саміту зазначають, що ключовими темами стали:
- Як Україні стати "великим Ізраїлем" зі своєю особою: імплементація ізраїльського досвіду формування стратегії "безпечної країни";
- Вивчення технологічних стратегічних тенденцій за доби високого ризику;
- Технології на передовій: як кібертехнології змінюють ландшафт сучасного світу;
- Головні технологічні тренди на 2022 рік і далі;
- Роль технологічних талантів у будівництві інтонаційної екосистеми.
Нагадаємо, в Ізраїлі показали, як працює система активного захисту "Залізний кулак" для відбиття ракетних атак з бронетехніки.
Раніше Ізраїль передав Україні медичне обладнання для дитячої поліклініки у Києві.