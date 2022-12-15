Унікальний досвід: Ізраїль ділиться з Україною технологіями будівництва безпечних будинків

В Ізраїлі вже 30 років діють спеціальні вимоги щодо будівництва нових будинків. Там мають бути укриття з товстими стінами та броньованими дверима.

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У Польщі відбувається польсько-українсько-ізраїльський інноваційний саміт-2022. Зокрема, Ізраїль поділиться досвідом будівництва будинків в особливих умовах. Про це повідомляє репортаж із телемарафону, передає "УНІАН".

Ізраїль — це країна, яка майже всю свою історію живе за умов війни. Тому ще 30 років тому в державі ухвалили норми будівництва для безпечних будинків. У кожній новобудові повинні бути кімнати, де можна сховатися від обстрілу або стихійного лиха. Стіни таких укриттів мають бути товстими, а двері — броньованими.

"Якщо раніше в Україні проєктували будинки з трояндою вітрів, то в Ізраїлі проєктують на основі троянди війни. Тобто, звідки йде найбільша загроза, наприклад, лікарні будуються повністю захищеними, з окремими залами. Це передові технології. Україна сьогодні — це Ізраїль 50 років тому", — заявив гендиректор компанії BIM Leaders Алекс Затульський.

Він також додав, що в Україну "прилітають" різні ракети та боєприпаси. Ізраїль має передовий досвід у впровадженні іноваційних технологій у житлові будинки. За це відповідає служба тилу в Ізраїлі. Військові попереджають про небезпеку, інформують дітей, як правильно поводитися, а також саме вони навчають українців.

Посол України в Ізраїлі Михайло Бродський заявив, що в Ізраїлі вже побувало 200 фахівців та ще 800 відвідали тренінги онлайн.

На сайті саміту зазначають, що ключовими темами стали:

Як Україні стати "великим Ізраїлем" зі своєю особою: імплементація ізраїльського досвіду формування стратегії "безпечної країни";

Вивчення технологічних стратегічних тенденцій за доби високого ризику;

Технології на передовій: як кібертехнології змінюють ландшафт сучасного світу;

Головні технологічні тренди на 2022 рік і далі;

Роль технологічних талантів у будівництві інтонаційної екосистеми.

Нагадаємо, в Ізраїлі показали, як працює система активного захисту "Залізний кулак" для відбиття ракетних атак з бронетехніки.

Раніше Ізраїль передав Україні медичне обладнання для дитячої поліклініки у Києві.