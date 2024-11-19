У РФ масово виробляють бункери на випадок ядерного удару: деталі (фото)

Російські вчені та експерти розробили мобільне укриття, яке нібито має вберегти населення від потенційних катастроф, включно зі світловим ядерним випромінюванням.

На території Російської Федерації почали масово виробляти мобільні укриття, які мають нібито вберегти від ядерного вибуху. Деталями поділилися у Всеросійському науково-дослідному інституті з проблем цивільної оборони та надзвичайних ситуацій МНС Росії.

Виробничий процес розгорнули в місті Дзержинськ Нижегородської області, подію називають результатом багаторічних досліджень і зусиль науковців із експертами, які займаються питаннями захисту населення від надзвичайних ситуацій.

"Мобільне укриття — це багатофункціональна споруда, що забезпечує захист людей від різних загроз, включно з природними лихами та техногенними подіями. У стандартній комплектації укриття складається з двох модулів: приміщення для тих, хто ховається, на 54 особи та технічного блоку. За необхідності, місткість захисної споруди можна збільшити за допомогою додаткових модулів", — ідеться в повідомленні.

У Росії масово готуються до можливих катастроф Фото: РИА Новости У Росії масово готуються до можливих катастроф Фото: РИА Новости

Розробники зазначають, що головною перевагою такої "будівлі" є її мобільність, адже конструкцію можна швидко транспортувати в інші місця.

Російське медіа "РИА Новости" також писало, що назва укриття модульного типу — "КУБ-М" і використовувати його нібито можна для захисту людей від різних загроз, зокрема від світлового випромінювання ядерного вибуху і радіоактивного забруднення місцевості.

Портал AMIC стверджує, що вартість "КУБ-М" в інтернет-магазині спецобладнання стартує від 38 мільйонів рублів (15,6 млн гривень).

Нагадаємо, 5 квітня повідомлялося, що спільнота Судного дня пропонує людям доступні бункери на випадок катастрофи. Компанія Vivos займається переобладнанням колишньої армійської бази на схованки, які зможуть дозволити собі не тільки мільйонери.