В РФ массово производят бункеры на случай ядерного удара: детали (фото)

Российские ученые и эксперты разработали мобильное убежище, которое якобы должно уберечь население от потенциальных катастроф, включая световое ядерное излучение.

На территории Российской Федерации начали массово производить мобильные укрытия, которые должны якобы уберечь от ядерного взрыва. Деталями поделились во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России (ВНИИ ГОЧС).

Производственный процесс развернули в городе Дзержинск Нижегородской области и событие называют результатом многолетних исследований и усилий ученых с экспертами, которые занимаются вопросами зашиты населения от чрезвычайных ситуаций.

"Мобильное убежище — это многофункциональное сооружение, которое обеспечивает защиту людей от различных угроз, включая природные бедствия и техногенные происшествия. В стандартной комплектации укрытие состоит из двух модулей: помещения для укрываемых на 54 человека и технического блока. При необходимости, вместимость защитного сооружения можно увеличить с помощью дополнительных модулей", — говорится в сообщении.

В России массово готовятся к возможным катастрофам Фото: РИА Новости В России массово готовятся к возможным катастрофам Фото: РИА Новости

Разработчики отмечают, что главным преимуществом такого "здания" является его мобильность, ведь конструкцию можно быстро транспортировать в другие места.

Российское медиа "РИА Новости" также писало, что название укрытия модульного типа — "КУБ-М" и использовать его якобы можно для защиты людей от различных угроз, в том числе от светового излучения ядерного взрыва и радиоактивного загрязнения местности.

Портал AMIC утверждает, что стоимость "КУБ-М" в интернет-магазине спецоборудования стартует от 38 миллионов рублей (15,6 млн гривен).

Напомним, 5 апреля сообщалось, что сообщество Судного дня предлагает людям доступные бункеры на случай катастрофы. Компания Vivos занимается переоборудованием бывшей армейской базы в убежища, которые смогут позволить себе не только миллионеры.