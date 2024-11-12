Мужчина, который готовится к "Войне миров", показал свой бункер с запасами (видео)

Мужчина по имени Сэм утверждает, что готов как к стихийным бедствиям, так и к политическим и экономическим кризисам. Он показал, что прежде всего решил взять в свое убежище.

Мужчина из США, известный в соцсетях как "Сэм Будь Готов" ("Sam Be Ready"), продемонстрировал свои трехлетние запасы для выживания, хранящиеся в его подвале. Он показал свой бункер в одном из последних видео в TikTok.

Подготовленный ко всему, от стихийных бедствий до политических и экономических кризисов, Сэм показал в ролике свои обширные запасы: от консервов и туалетной бумаги до противогазов и оружия для самообороны.

"Я приобрел довольно много вещей. Я готовился к стихийным бедствиям, экономическим и политическим катастрофам", — говорит он.

Среди важных предметов для выживания неожиданно оказался и острый соус Шрирача, который, по словам Сэма, он обязательно включает в свои запасы.

"Запасаюсь Шрирача… определенно", — говорит он, демонстрируя бутылку соуса, что вызвало множество комментариев о его "полной боевой готовности".

Среди важных предметов для выживания неожиданно оказался и острый соус Шрирача Фото: TikTok Мужчина показал какие продукты хранит в бункере Фото: TikTok

Многие пользователи соцсетей пошутили, что мужчина готовится к "Войне миров".

"Во время апокалипсиса найти это убежище будет потрясающе", "Я не готовлюсь, если нужно, я просто иду к этому парню", "Мой отец был таким же, когда мы жили , но теперь, когда мы переехали, он прекратил это делать и просто живет мирной жизнью", "Лол, а представьте, если ничего не произойдет, и этот парень просто потратит целое состояние", "Это не спасет от наводнения", — писали они.

Тем временем, британский эксперт по выживанию Ли Прайс из магазина Bug Out в Уэльсе отметил, что из-за недавних беспорядков в Великобритании спрос на товары первой необходимости, а также на арбалеты и средства личной безопасности значительно вырос. По его словам, популярными стали фильтры для воды, продукты с длительным сроком хранения и средства индивидуальной защиты. Однако Прайс подчеркивает, что в Британии арбалеты предназначены исключительно для спортивной стрельбы.

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