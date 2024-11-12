Новые Адам и Ева: модель заявила, что готова родить от Илона Маска на Марсе (фото)

Эльза Тора известна своими эпатажными желаниями. Ранее девушка мечтала стать первым человеком, занявшимся любовью в космосе, заявляя, что невесомость открывает множество возможностей для экспериментов.

Шведская 22-летняя модель и звезда OnlyFans Эльза Тора из Великобритании заявила, что хочет стать "Адамом и Евой" на Марсе вместе с миллиардером Илоном Маском. Об этом пишет Daily Star.

Недавно девушка обратилась к Маску с просьбой поддержать ее идею стать первым человеком, который родит на Красной планете, помогая заселить ее.

Эльза уже известна своими эпатажными желаниями — ранее она мечтала стать первым человеком, занявшимся сексом в космосе, заявляя, что невесомость открывает множество возможностей для экспериментов. Теперь она решила поднять планку: стать первой матерью на Марсе, позиционируя себя и Маска как космических "Адама и Еву".

Девушка заявила, что хочет стать "Адамом и Евой" на Марсе вместе с миллиардером Илоном Маском Фото: Instagram

"Я увидела, что популярный стример просит Илона Маска помочь ему стать первым стримером на Марсе. Я же хочу пойти дальше — стать первой матерью на Марсе, чтобы заселить планету", — рассказала она.

Эльза даже подчеркнула, что у Маска, отца двенадцати детей, есть опыт, чтобы помочь ей воплотить этот проект.

Однако физика и реалии могут осложнить планы Эльзы на космическую романтику. Астрофизик Джон Миллис, комментируя возможные трудности занятия любовью в космосе, заметил, что в условиях микрогравитации каждое движение может отбрасывать партнеров в противоположные стороны, создавая сложности для самого процесса.

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