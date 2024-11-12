Нові Адам і Єва: модель заявила, що готова народити від Ілона Маска на Марсі (фото)

Ельза Тора відома своїми епатажними бажаннями. Раніше дівчина мріяла стати першою людиною, яка зайнялася коханням у космосі, заявляючи, що невагомість відкриває безліч можливостей для експериментів.

Шведська 22-річна модель і зірка OnlyFans Ельза Тора з Великої Британії заявила, що хоче стати "Адамом і Євою" на Марсі разом із мільярдером Ілоном Маском. Про це пише Daily Star.

Нещодавно дівчина звернулася до Маска з проханням підтримати її ідею стати першою людиною, яка народить на Червоній планеті, допомагаючи заселити її.

Ельза вже відома своїми епатажними бажаннями — раніше вона мріяла стати першою людиною, яка зайнялася сексом у космосі, заявляючи, що невагомість відкриває безліч можливостей для експериментів. Тепер вона вирішила підняти планку: стати першою матір'ю на Марсі, позиціонуючи себе і Маска як космічних "Адама і Єву".

Дівчина заявила, що хоче стати "Адамом і Євою" на Марсі разом із мільярдером Ілоном Маском Фото: Instagram

"Я побачила, що популярний стример просить Ілона Маска допомогти йому стати першим стримером на Марсі. Я ж хочу піти далі — стати першою матір'ю на Марсі, щоб заселити планету", — розповіла вона.

Ельза навіть підкреслила, що у Маска, батька дванадцяти дітей, є досвід, щоб допомогти їй втілити цей проєкт.

Однак фізика та реалії можуть ускладнити плани Ельзи на космічну романтику. Астрофізик Джон Мілліс, коментуючи можливі труднощі заняття коханням у космосі, зауважив, що в умовах мікрогравітації кожний рух може відкидати партнерів у протилежні боки, створюючи складнощі для самого процесу.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка, яка вважала, що виходить заміж за "лорда", загрузла в боргах перед весіллям. Меган Кларк працювала в барі на острові, коли в її життя увійшов "лорд" Берті Андервуд. За її словами, він був чарівним, добрим і турботливим, і ясно дав зрозуміти, що вона йому цікава. Однак з часом вона почала помічати підозрілі речі.

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