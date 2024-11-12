Чоловік, який готується до "Війни світів", показав свій бункер із запасами (відео)

Чоловік на ім'я Сем стверджує, що готовий як до стихійних лих, так і до політичних та економічних криз. Він показав, що насамперед вирішив узяти до свого притулку.

Чоловік зі США, відомий у соцмережах як "Сем Будь Готовий" ("Sam Be Ready"), продемонстрував свої трирічні запаси для виживання, що зберігаються в його підвалі. Він показав свій бункер в одному з останніх відео в TikTok.

Підготовлений до всього, від стихійних лих до політичних і економічних криз, Сем показав у ролику свої великі запаси: від консервів і туалетного паперу до протигазів і зброї для самооборони.

"Я придбав досить багато речей. Я готувався до стихійних лих, економічних і політичних катастроф", — каже він.

Серед важливих предметів для виживання несподівано опинився і гострий соус Шрірача, який, за словами Сема, він обов'язково включає до своїх запасів.

"Запасаюся Шрірача... безумовно", — каже він, демонструючи пляшку соусу, що викликало безліч коментарів про його "повну бойову готовність".

Серед важливих предметів для виживання несподівано виявився і гострий соус Шрірача Фото: TikTok Чоловік показав які продукти зберігає в бункері Фото: TikTok

Багато користувачів соцмереж пожартували, що чоловік готується до "Війни світів".

"Під час апокаліпсиса знайти цей притулок буде приголомшливо", "Я не готуюся, якщо потрібно, я просто йду до цього хлопця", "Мій батько був таким самим, коли ми жили, але тепер, коли ми переїхали, він припинив це робити й просто живе мирним життям", "Лол, а уявіть, якщо нічого не станеться, і цей хлопець просто витратить цілий статок", "Це не врятує від повені", — писали вони.

Тим часом британський експерт із виживання Лі Прайс із магазину Bug Out в Уельсі зазначив, що через нещодавні заворушення у Великій Британії попит на товари першої потреби, а також на арбалети та засоби особистої безпеки значно зріс. За його словами, популярними стали фільтри для води, продукти з тривалим терміном зберігання та засоби індивідуального захисту. Однак Прайс підкреслює, що в Британії арбалети призначені виключно для спортивної стрільби.

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