Секрет загадкової вежі: чому посеред лісу побудували величезний хмарочос (фото)

Будівля стала символом сучасної інженерної майстерності та свідченням того, як новаторські технології можуть співіснувати з природою.

У лісах південно-західної Німеччини, неподалік від середньовічного містечка Роттвайль, з'явилася унікальна вежа, яка є випробувальним центром для ліфтових технологій TK Elevator Testturm. Про це пише Metro.

Будівля заввишки 807 футів (близько 246 метрів) майже досягає рівня знаменитого лондонського хмарочоса The Shard і виділяється на тлі навколишньої природи. Однак на відміну від житлових або офісних будівель, ця споруда має інше призначення. Всередині є 12 шахт, які використовуються для тестування передових ліфтових систем нового покоління.

Випробувальна вежа була збудована компанією TK Elevator у 2017 році й одразу ж стала цікавою як для фахівців, так і для туристів. Вона дає змогу випробовувати різні ліфтові технології, включно з революційною системою Multi. У цій системі ліфти рухаються не тільки вертикально, як у традиційних підйомниках, а й горизонтально, завдяки використанню магнітної левітації замість стандартних кабелів. Така технологія обіцяє скоротити час очікування для мешканців хмарочосів і створити нові можливості для архітектурного проєктування висотних будівель.

Споруда побудована з урахуванням кліматичних і ландшафтних особливостей регіону Фото: Schwarzwald Tourismus

Хмарочос не тільки служить інноваційним центром для інженерів з усього світу, а й приваблює туристів. На висоті 761 фут (231 метр) розташований просторий оглядовий майданчик із панорамним видом на мальовничі околиці: можна побачити Шварцвальд, а в ясну погоду — навіть Швейцарські Альпи на півдні. Таке поєднання високих технологій і природних краєвидів зробило TK Elevator Testturm справжньою туристичною визначною пам'яткою, що внесла урізноманітнення в традиційний образ міста Роттвайль.

Споруда побудована з урахуванням кліматичних і ландшафтних особливостей регіону. Її кручена форма допомагає мінімізувати вібрації, створювані сильними вітрами, що додає стабільності вежі. І хоча спочатку місцеві жителі та захисники природи виступали проти будівництва хмарочоса в мальовничому лісі, згодом вони прийняли її як частину місцевого пейзажу.

На висоті 231 метр розташований просторий оглядовий майданчик Фото: TK Elevator

Сьогодні будівля активно взаємодіє зі спільнотою: вона бере участь в освітніх програмах для студентів, співпрацює зі школами та інститутами, а також організовує екскурсії, де фахівці діляться досягненнями в галузі інженерії та архітектури.

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