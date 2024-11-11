Секрет загадочной башни: почему посреди леса построили огромный небоскреб (фото)

Здание стало символом современного инженерного мастерства и свидетельством того, как новаторские технологии могут сосуществовать с природой.

В лесах юго-западной Германии, неподалеку от средневекового городка Роттвайль, появилась уникальная башня, которая является испытательным центром для лифтовых технологий TK Elevator Testturm. Об этом пишет Metro.

Здание высотой в 807 футов (около 246 метров) почти достигает уровня знаменитого лондонского небоскреба The Shard и выделяется на фоне окружающей природы. Однако в отличие от жилых или офисных построек, это сооружение имеет другое предназначение. Внутри есть 12 шахт, которые используются для тестирования передовых лифтовых систем нового поколения.

Испытательная башня была построена компанией TK Elevator в 2017 году и сразу же стала интересной как для специалистов, так и для туристов. Она позволяет испытывать различные лифтовые технологии, включая революционную систему Multi. В этой системе лифты движутся не только вертикально, как в традиционных подъемниках, но и горизонтально, благодаря использованию магнитной левитации вместо стандартных кабелей. Такая технология обещает сократить время ожидания для жителей небоскребов и создать новые возможности для архитектурного проектирования высотных зданий.

Сооружение построено с учетом климатических и ландшафтных особенностей региона Фото: Schwarzwald Tourismus

Небоскреб не только служит инновационным центром для инженеров со всего мира, но и привлекает туристов. На высоте 761 фут (231 метр) расположена просторная смотровая площадка с панорамным видом на живописные окрестности: можно увидеть Шварцвальд, а в ясную погоду — даже Швейцарские Альпы на юге. Такое сочетание высоких технологий и природных пейзажей сделало TK Elevator Testturm настоящей туристической достопримечательностью, которая внесла разнообразие в традиционный образ города Роттвайль.

Сооружение построено с учетом климатических и ландшафтных особенностей региона. Его витая форма помогает минимизировать вибрации, создаваемые сильными ветрами, что добавляет стабильности башне. И хотя первоначально местные жители и защитники природы выступали против строительства небоскреба в живописном лесу, впоследствии они приняли ее как часть местного пейзажа.

На высоте 231 метр расположена просторная смотровая площадка Фото: TK Elevator

Сегодня здание активно взаимодействует с сообществом: она участвует в образовательных программах для студентов, сотрудничает со школами и институтами, а также организует экскурсии, где специалисты делятся достижениями в области инженерии и архитектуры.

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