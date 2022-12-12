Ізраїль передав Україні медичне обладнання для дитячої поліклініки

Одна з київських лікарень отримала роботизовані реабілітаційні системи та покращені лабораторні прилади.

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Посольство Ізраїлю в Україні та ізраїльське агентство з міжнародного співробітництва у сфері розвитку MASHAV передали до Київської дитячої клінічної лікарні №2 спеціалізоване обладнання. Про це повідомляє МОЗ України.

До дитячої клінічної лікарні передали роботизовані реабілітаційні системи, спеціальні апарати для дітей з аутизмом, а також модернізовані прилади для лабораторних досліджень, лапароскопічних операцій та діагностики.

Наголошується, що лікарі показали практичне застосування сучасних реабілітаційних систем. До закладу прибула заступниця міністра охорони здоров'я України з питань цифрового розвитку Марія Карчевич та делегація на чолі з Надзвичайним та повноважним послом Ізраїлю в Україні Михайлом Бродським.

"Якісне обладнання для надання медичної та реабілітаційної допомоги дітям зараз особливо необхідне, адже ми маємо зберегти здорову націю, яка після перемоги розвиватиме успішну та сильну Україну", — заявила Марія Карчевич.

Нагадаємо, 3 грудня Ізраїль передав Україні партію броньованих автомобілів швидкої допомоги. Машини створено на базі Mercedes Sprinter.

Раніше повідомлялося, що ізраїльські волонтери передали Україні 20 машин швидкої допомоги та евакуаційний вертоліт.