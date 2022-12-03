Ізраїль передав Україні нову партію броньованих автомобілів швидкої допомоги (фото)

Перша машина вже прибула до України. Автомобілі на базі Mercedes Sprinter обладнала ізраїльська компанія "Plasan Re'em".

Related video

Ізраїль поставив нову партію броньованих машин швидкої допомоги Україні. Про це повідомив посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський.

Наголошується, що перший транспортний засіб із нової партії вже прибув до України.

"Першу броньовану машину швидкої допомоги, повністю обладнану для потреб України, відправлено сьогодні Ізраїлем до Києва, — йдеться в повідомленні. — Ще три такі машини прибудуть до України найближчим часом".

[ + – ] Броньований автомобіль швидкої

Машини швидкої на базі Mercedes Sprinter обладнала ізраїльська компанія "Plasan Re'em". Така техніка може пересуватися у складних дорожніх умовах.

Відомо, що три інші швидкі допомоги прибудуть до України найближчими місяцями.

Швидкі допомоги Ізраїль передає Україні безкоштовно з початку повномасштабного вторгнення російських військ. Зокрема, у березні влада Ізраїлю передала 10 таких броньованих автомобілів.

Нагадаємо, що волонтери із ізраїльсько-української організації Frida передали Україні 20 машин швидкої, а також евакуаційних вертольотів. Починаючи з 2014 року, ця волонтерська організація допомогла вже тисячам мешканців України.

Раніше Фокус повідомляв про можливий масований удар ЗС РФ, який тримає напоготові 24 ракети "Калібр" на кораблях у Чорному морі. Таку заяву зробила пресслужба Сил Півдня. За словами речниці Наталії Гуменюк, поки що погода заважає росіянам запускати ракети: вітер посилився, починається шторм.