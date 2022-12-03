Израиль передал Украине новую партию бронированных автомобилей скорой помощи (фото)

Первая машина уже прибыла в Украину. Автомобили на базе Mercedes Sprinter оборудовала израильская компания "Plasan Re’em".

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Израиль поставил новую партию бронированных машин скорой помощи для Украины. Об этом сообщил посол Израиля в Украине Михаил Бродский.

Отмечается, что первое транспортное средство из новой партии уже прибыло в Украину.

"Первая бронированная машина скорой помощи, полностью оборудованная для нужд Украины, отправлена сегодня Израилем в Киев, — говорится в сообщении. — Еще три таких машины прибудут в Украину в ближайшее время".

[ + – ] Бронированный автомобиль скорой

Машины скорой на базе Mercedes Sprinter оборудовала израильская компания "Plasan Re’em". Такая техника может перемещаться в сложных дорожных условиях.

Известно, что три другие скорые помощи прибудут в Украину в ближайшие месяцы.

Скорые помощи Израиль передает Украине бесплатно с начала полномасштабного вторжения российских войск. В частности, в марте власти Израиля передали 10 таких бронированных автомобилей.

Напомним, что волонтеры из израильско-украинской организации Frida передали Украине 20 машин скорой, а также эвакуационных вертолетов. Начиная с 2014 года эта волонтерская организация помогла уже тысячам жителей Украины.

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