Израиль передал Украине новую партию бронированных автомобилей скорой помощи (фото)
Первая машина уже прибыла в Украину. Автомобили на базе Mercedes Sprinter оборудовала израильская компания "Plasan Re’em".
Израиль поставил новую партию бронированных машин скорой помощи для Украины. Об этом сообщил посол Израиля в Украине Михаил Бродский.
Отмечается, что первое транспортное средство из новой партии уже прибыло в Украину.
"Первая бронированная машина скорой помощи, полностью оборудованная для нужд Украины, отправлена сегодня Израилем в Киев, — говорится в сообщении. — Еще три таких машины прибудут в Украину в ближайшее время".
Машины скорой на базе Mercedes Sprinter оборудовала израильская компания "Plasan Re’em". Такая техника может перемещаться в сложных дорожных условиях.
Известно, что три другие скорые помощи прибудут в Украину в ближайшие месяцы.
Скорые помощи Израиль передает Украине бесплатно с начала полномасштабного вторжения российских войск. В частности, в марте власти Израиля передали 10 таких бронированных автомобилей.
Напомним, что волонтеры из израильско-украинской организации Frida передали Украине 20 машин скорой, а также эвакуационных вертолетов. Начиная с 2014 года эта волонтерская организация помогла уже тысячам жителей Украины.
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