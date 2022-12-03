Возможен массированный удар: РФ держит наготове 24 ракеты "Калибр" в Черном море, –– Силы юга

По словам Натальи Гуменюк, погода не способствует пускам ракет –– ветер усилился, на море начинается шторм.

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В субботу, 3 декабря, Россия вывела на боевое дежурство в Черное море 18 военных кораблей, четыре из них оснащены ракетами типа "Калибр". Об этом в эфире национального телемарафона заявила глава объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

По словам Гуменюк, море "на стороне Украины", погода не благоприятствует запускам российских ракет, так как усилился ветер и есть угроза шторма.

"Враг вывел на боевое дежурство 18 кораблей, они почти все пытаются вывести из базы, поскольку это может быть очень опасно как с позиции шторма, так и вообще в их понимании", –– прокомментировала она.

Из 18 кораблей четыре оснащены ракетами типа "Калибр", два из них являются подводными. Таким образом, общее количество готовых к запуску ракет составляет 24 единицы.

"Надо понимать и помнить о том, что враг может практиковать массированные ракетные удары. Поэтому к сигналам воздушной тревоги мы относимся очень серьезно, выполняем все необходимые меры алгоритма, но без какой-либо паники", –– подчеркнула Гуменюк.

Напомним, в Офисе президента рассказали, когда ВС РФ нанесут новый массированный удар по Украине. По словам Михаила Подоляка, россияне планируют "жестко заморозить украинцев". Новая атака, по его словам, будет направлена не на энергетику как таковую, а именно на отопление в стране.

Ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что партизаны оборвали снабжение ВС РФ на передовой. По подсчетам экспертов, из-за сгоревшего оборудования доставка вооружения по железной дороге может замедлиться на 20 суток.