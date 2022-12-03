Партизаны оборвали снабжение ВС РФ на передовой в Луганской области, — Гайдай

По подсчетам экспертов, из-за сгоревшего оборудования доставка вооружения по железной дороге может замедлиться на 20 суток.

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В Луганской области партизаны устроили диверсию, чтобы замедлить поставки российской армии по железной дороге. Об этом глава областной военной администрации Сергей Гайдай рассказал в своем Telegram-канале.

Неизвестные партизаны подожгли релейный шкаф для размещения аппаратуры сигнализации, централизации и блокирования в районе Луганской теплоэлектростанции в городе Счастье, расположенном примерно в 15 км от Луганска. В результате диверсии повреждено оборудование, необходимое для автоматизированного управления железной дороги на участке Луганск-Лантратовка.

По оценке специалистов, уничтожение системы заставит оккупантов перевести железнодорожное управление в ручной режим. Как результат, российские войска не смогут своевременно доставлять военные грузы подразделениям, которые воюют на передовой, в течение примерно 14-20 суток. Это даст Вооруженным силам Украины значительное преимущество и шанс для новых продвижений.

Ранее стало известно, что ВСУ продвигаются к Кременной Луганской области. Как заявил Сергей Гайдай, украинские войска добрались до подстанции электросети, которая находится в считанных километрах от города.

В сентябре Сергей Гайдай сообщал, что оккупанты активно разыскивают партизан в Луганской области. Российские власти и коллаборанты запаниковали из-за успешного контрнаступления ВСУ в Харьковской области.

Партизаны из Херсона рассказали, как уничтожали ВС РФ во время оккупации. Молодой человек заявил журналистам, что вместе с единомышленниками каждую ночь убивали не менее 10 солдат. Его рассказ подтвердили источники в ВСУ и разведке.