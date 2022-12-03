Партизани обірвали постачання ЗС РФ на передовий у Луганській області, — Гайдай

За підрахунками експертів, через згоріле обладнання доставка озброєння залізницею може сповільнитися на 20 діб.

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У Луганській області партизани влаштували диверсію, щоб уповільнити постачання російської армії залізницею. Про це голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай розповів у своєму Telegram-каналі.

Невідомі партизани підпалили релейну шафу для розміщення апаратури сигналізації, централізації та блокування в районі Луганської теплоелектростанції у місті Щастя, розташованому приблизно за 15 км від Луганська. Внаслідок диверсії пошкоджено обладнання, необхідне для автоматизованого керування залізниці на ділянці Луганськ-Лантратівка.

За оцінкою фахівців, знищення системи змусить окупантів перевести залізничне керування в ручний режим. Як результат, російські війська не зможуть своєчасно доставляти військові вантажі підрозділам, які воюють на передовій протягом приблизно 14-20 діб. Це дасть Збройним силам України значну перевагу та шанс для нових просувань.

Раніше стало відомо, що ЗСУ просуваються до Кремінної Луганської області. Як заявив Сергій Гайдай, українські війська дісталися підстанції електромережі, яка знаходиться за лічені кілометри від міста.

У вересні Сергій Гайдай повідомляв, що окупанти активно розшукують партизанів у Луганській області. Російська влада та колаборанти запанікували через успішний контрнаступ ЗСУ в Харківській області.

Партизани з Херсона розповіли, як знищували ЗС РФ під час окупації. Молодий чоловік заявив журналістам, що разом із однодумцями щоночі вбивали щонайменше 10 солдатів. Його розповідь підтвердили джерела у ЗСУ та розвідці.